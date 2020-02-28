Moscow Seed Fund вложил 3 млн рублей в платформу автоматизации LoyaltyLab
Moscow Seed Fund предоставил инвестиционный заем в размере 3 млн рублей проекту LoyaltyLab. Компания разработала платформу автоматизации взаимоотношений с клиентами. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе фонда.
Полученные средства будут направлены на R&D и развитие присутствия проекта в Европе.
LoyaltyLab — платформа для управления отношениями с клиентами в сегменте ритейла с помощью ИИ и предиктивной аналитики.
Как говорят в Moscow Seed Fund, платформа позволяет эффективно выполнять задачи маркетологов и аналитиков, лежащие в области взаимодействия с клиентами, прогнозирования и увеличения бизнес-метрик.
В основе продукта лежит работа с данными о продажах, системы лояльности, а также данными из внешних источников.
Основали стартап студенты НИУ ВШЭ Алексей Образцов (СЕО), Александр Кондрашкин (СТО) и Ким Мурашов (СМО). Работа над проектом началась осенью 2017 года. Зимой того же года компания попала в бизнес-инкубатор «Физтех.Старт» на базе МФТИ.
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