Moscow Seed Fund вложил 3 млн рублей в платформу автоматизации LoyaltyLab

Moscow Seed Fund предоставил инвестиционный заем в размере 3 млн рублей проекту LoyaltyLab . Компания разработала платформу автоматизации взаимоотношений с клиентами. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе фонда.

Полученные средства будут направлены на R&D и развитие присутствия проекта в Европе.

LoyaltyLab — платформа для управления отношениями с клиентами в сегменте ритейла с помощью ИИ и предиктивной аналитики.

Как говорят в Moscow Seed Fund, платформа позволяет эффективно выполнять задачи маркетологов и аналитиков, лежащие в области взаимодействия с клиентами, прогнозирования и увеличения бизнес-метрик.

В основе продукта лежит работа с данными о продажах, системы лояльности, а также данными из внешних источников.

Основали стартап студенты НИУ ВШЭ Алексей Образцов (СЕО), Александр Кондрашкин (СТО) и Ким Мурашов (СМО). Работа над проектом началась осенью 2017 года. Зимой того же года компания попала в бизнес-инкубатор «Физтех.Старт» на базе МФТИ.