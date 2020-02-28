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Moscow Seed Fund вложил 3 млн рублей в платформу автоматизации LoyaltyLab

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Moscow Seed Fund предоставил инвестиционный заем в размере 3 млн рублей проекту LoyaltyLab. Компания разработала платформу автоматизации взаимоотношений с клиентами. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе фонда.

Moscow Seed Fund вложил 3 млн рублей в платформу автоматизации LoyaltyLab

Полученные средства будут направлены на R&D и развитие присутствия проекта в Европе.

LoyaltyLab — платформа для управления отношениями с клиентами в сегменте ритейла с помощью ИИ и предиктивной аналитики.

Как говорят в Moscow Seed Fund, платформа позволяет эффективно выполнять задачи маркетологов и аналитиков, лежащие в области взаимодействия с клиентами, прогнозирования и увеличения бизнес-метрик.

В основе продукта лежит работа с данными о продажах, системы лояльности, а также данными из внешних источников.

Основали стартап студенты НИУ ВШЭ Алексей Образцов (СЕО), Александр Кондрашкин (СТО) и Ким Мурашов (СМО). Работа над проектом началась осенью 2017 года. Зимой того же года компания попала в бизнес-инкубатор «Физтех.Старт» на базе МФТИ.

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28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

02 марта 2020

IRON ROAD SHOW

31 марта 2020

Корпоративный акселератор Группы ЧТПЗ на базе GenerationS

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

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