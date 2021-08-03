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Московские стартапы примут участие в программе по внедрению «зеленых» технологий

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Стартовал прием заявок технологических компаний, стартапов и научных коллективов на программу развития и внедрения технологических проектов Green Tech Startup Booster. Об этом сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Московские стартапы примут участие в программе по внедрению «зеленых» технологий

Заявки на участие отберут по шести тематическим блокам: низкоуглеродная экономика, экономика замкнутого цикла, цифровой экомониторинг, чистая планета, экология экстремальных климатических зон и безопасная среда.

Участники смогут запустить пилотный проект с ведущими корпорациями, выйти на российский и международный рынок, привлечь инвестиции, а также получить независимую экспертизу научных и бизнес сообществ, говорится в сообщении.

Узнать подробности о программе и подать заявку до 12 сентября 2021 года можно на сайте Московского инновационного кластера. Для этого нужна сформированная команда и технология или продукт, соответствующий тематике программы. Продукт можно представить как в виде идеи, так и готового решения.

«Программа поможет компаниям создать и внедрить новые разработки, масштабировать наиболее успешные решения и привлечь инвестиции. Также для стартапов это уникальная возможность для выхода на международные рынки», —  отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Программу организуют фонд «Московский инновационный кластер» (МИК) и фонд «Сколково» при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства энергетики РФ.

Также партнерами программы выступают более 20 крупных международных и российских корпораций во главе с Якутской топливно-энергетической компанией (ЯТЭК).

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Фото: Pexels

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