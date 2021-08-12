Стартапы-выпускники StartHub.Moscow привлекли почти 600 млн рублей

Участниками программы StartHub.Moscow стали 100 компаний, имеющих перспективные технологии в разных сферах. В течение пяти месяцев они развивали свой бизнес при поддержке наставников. Большинство из них смогли увеличить выручку. 15 наиболее успешных проектов привлекли инвестиции на общую сумму 580 млн рублей.

Среди стартапов, которым удалось привлечь финансирование, в том числе оказались:

Платежная система нового поколения Joys, которая заняла первое место по объему привлеченных средств. Проект находится в процессе оформления инвестиционного соглашения на сумму более 400 млн рублей. Средства предоставит инвестиционная компания в сфере недвижимости Mantroneco SE. Сервис позволяет работать с безналичными, электронными, цифровыми валютами. Деньги предприниматели намерены вложить в развитие инфраструктуры и вывод продукта на новые рынки;

Платформа для онлайн-обучения детей робототехнике Intelligent University. С помощью нее школьники учатся программированию, сборке электрических схем, конструированию собственного робота, который управляется со смартфона. Проект привлек 25 млн рублей от частных инвесторов и производственных партнеров в обмен на долю в компании;

Агрегатор коворкингов в Москве ICowork. Разработка позволяет в одном окне выбрать, забронировать и оплатить рабочее место в офисе;

Банковская платформа SalesChain, автоматизирующая работу агентского и партнерского канала банка. Она позволяет значительно повысить эффективность и скорость операций внутри них. За счет привлеченных средств разработчики сервиса планируют продвигать его в регионах РФ, выйти на новые рынки в Европе, Африке и Латинской Америке.

В середине сентября начнет работу второй поток программы StartHub.Moscow, сейчас идет отбор участников. В этот раз экспертная комиссия отдаст приоритет стартапам, применяющим технологии искусственного интеллекта.

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Фото: Pexels