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В Москве запущен электронный сервис для получения разрешения на работу в такси

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

С 25 января 2021 года разрешение на работу в легковом такси в Москве можно оформить в электронном виде. Сервис доступен в личном кабинете на портале mos.ru для юрлиц и ИП. Об этом сообщает Департамент информационных технологий (ДИТ) столицы.

В Москве запущен электронный сервис для получения разрешения на работу в такси
«Заявления могут подавать только юридические лица и индивидуальные предприниматели через специальную онлайн-услугу в каталоге услуг для бизнеса в разделе "Транспорт" на портале», — говорится в сообщении.

Чтобы получить разрешение, понадобятся:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство о регистрации автомобиля;
  • договор лизинга или аренды ТС, либо копия доверенности на право распоряжения, заверенная у нотариуса;
  • доверенность, если обращается представитель заявителя.

Документы для подтверждения регистрации ИП или юрлица не понадобятся. Портал внесет эти данные автоматически из личного кабинета. Там же можно отслеживать статус заявления и получить электронную версию разрешения, которую нужно будет распечатать.

Также официальный документ можно получить в сервисном центре «Московский транспорт» на Старой Басманной, отметив эту опцию при подаче заявления.

Ранее разрешение на перевозку пассажиров легковым такси в Москве можно было оформить только в сервисном центре.

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Фото: maradon 333 / Shutterstock

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