С 25 января 2021 года разрешение на работу в легковом такси в Москве можно оформить в электронном виде. Сервис доступен в личном кабинете на портале mos.ru для юрлиц и ИП. Об этом сообщает Департамент информационных технологий (ДИТ) столицы.

В Москве запущен электронный сервис для получения разрешения на работу в такси