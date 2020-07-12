Москва вошла в топ-10 городов мира по человеческому капиталу и градопланированию

Российская столица вошла в десятку лучших городов мира по категориям «человеческий капитал» и «городское планирование» в рейтинге динамично развивающихся городов бизнес-школы Университета Наварры (IESE). Об этом сообщает ТАСС.

Рейтинг Cities in Motion оценивает качество жизни в 174 городах всех регионов мира. Города оцениваются по девяти критериям:

экономика, человеческий капитал, социальная сплоченность, окружающая среда, управление, городское планирование, международные связи и имидж, технологии, транспортная система.

Москва впервые появилась в рейтинге в 2014 году и заняла 84 место. В этом году столица на 87 позиции, опережает Дубай, Буэнос-Айрес, Джакарту, Кейптаун и другие города. В топ-5 рейтинга вошли Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио и Рейкьявик.

В категории «городское планирование» Москва за один год поднялась с 22 на 6 место. Здесь оценивается, в частности, число пунктов велопроката, показатели застройки высотных и малоэтажных зданий, среднее количество людей на одно домовладение. По этому критерию Москва входит в первую десятку вместе с Лондоном, Нью-Йорком и Вашингтоном.

С помощью категории «человеческий капитал» города сравниваются по числу государственных и частных школ, бизнес-школ и университетов, количеству музеев, галерей и театров, доле населения со средним и высшим образованием и другим показателям. Здесь Москва заняла 8 место. Столица России успешно конкурирует с такими мегаполисами, как Токио и Чикаго.

«Российская столица также усилила позиции в категориях социальная сплоченность, международные связи и имидж, окружающая среда», — отмечает заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

В рейтинге также отмечены другие российские города: