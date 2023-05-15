Представители туристического бизнеса встретятся на главной отраслевой конференции этой весны 22 мая

22 мая Комитет по туризму города Москвы соберет в Центре событий РБК экспертов и представителей отрасли для обсуждения актуальных вопросов в пяти направлениях туризма: оздоровительно-медицинском, спортивно-событийном, образовательном, семейном и промышленном. Всего на конференции выступят около 40 спикеров.
Рассказываем, чем конференция может быть интересна представителям бизнеса.
Откроет мероприятие Евгений Козлов, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы. Он расскажет о результатах работы, приоритетах и инициативах Мостуризма по поддержке столичной туриндустрии.
В первом блоке сессий также будут подсвечены такие темы, как управление в туризме на основе данных и маркетинговые приоритеты Мостуризма.
Продолжится конференция презентацией новой продукта RUSSPASS — RUSSPASS Business, который может стать новым удобным инструментом для продвижения своих услуг, а также работы с аналитикой.
Второй блок конференции будет посвящен взаимодействию представителей заметных игроков на рынке из пяти направлений туризма с гостями. В программе предусмотрены как лекции в формате «открытый диалог», так и презентации лучших практик.
Среди спикеров Мостуризм собрал топ-менеджеров городских проектов, технопарков, стартапов, сетей отелей, промышленных предприятий, музеев, парков и многих других.
Так, гости конференции смогут наладить деловые контакты с представителями VK, «Мослифта», «Моспрома», «Московского Марафона», «МосГорПарка», государственных медицинских ассоциаций и частных клиник. Все эти компании заинтересованы в развитии и создании отраслевых туристических продуктов.
Несмотря на то, что официальное направление конференции — туризм, ее ключевая цель — коллаборация компаний в сфере спорта, промышленности, медицины с туристической индустрией для формирования партнерских отношений и новых уникальных предложений на рынке.
Конференция состоится офлайн, 22 мая в Центре Событий РБК. Регистрация на мероприятие будет открыта до 17 мая. Подать заявку на участие можно по ссылке.
Фото на обложке: Alina Kuptsova /
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