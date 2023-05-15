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Представители туристического бизнеса встретятся на главной отраслевой конференции этой весны 22 мая

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

22 мая Комитет по туризму города Москвы соберет в Центре событий РБК экспертов и представителей отрасли для обсуждения актуальных вопросов в пяти направлениях туризма: оздоровительно-медицинском, спортивно-событийном, образовательном, семейном и промышленном. Всего на конференции выступят около 40 спикеров.

Рассказываем, чем конференция может быть интересна представителям бизнеса.

Представители туристического бизнеса встретятся на главной отраслевой конференции этой весны 22 мая

Откроет мероприятие Евгений Козлов, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы. Он расскажет о результатах работы, приоритетах и инициативах Мостуризма по поддержке столичной туриндустрии.

В первом блоке сессий также будут подсвечены такие темы, как управление в туризме на основе данных и маркетинговые приоритеты Мостуризма.

Продолжится конференция презентацией новой продукта RUSSPASS — RUSSPASS Business, который может стать новым удобным инструментом для продвижения своих услуг, а также работы с аналитикой.

Второй блок конференции будет посвящен взаимодействию представителей заметных игроков на рынке из пяти направлений туризма с гостями. В программе предусмотрены как лекции в формате «открытый диалог», так и презентации лучших практик.

Среди спикеров Мостуризм собрал топ-менеджеров городских проектов, технопарков, стартапов, сетей отелей, промышленных предприятий, музеев, парков и многих других.

Так, гости конференции смогут наладить деловые контакты с представителями VK, «Мослифта», «Моспрома», «Московского Марафона», «МосГорПарка», государственных медицинских ассоциаций и частных клиник. Все эти компании заинтересованы в развитии и создании отраслевых туристических продуктов.

Несмотря на то, что официальное направление конференции — туризм, ее ключевая цель — коллаборация компаний в сфере спорта, промышленности, медицины с туристической индустрией для формирования партнерских отношений и новых уникальных предложений на рынке.

Конференция состоится офлайн, 22 мая в Центре Событий РБК. Регистрация на мероприятие будет открыта до 17 мая. Подать заявку на участие можно по ссылке.

Фото на обложке: Alina Kuptsova / Shutterstock

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