Представители туристического бизнеса встретятся на главной отраслевой конференции этой весны 22 мая

Рассказываем, чем конференция может быть интересна представителям бизнеса.

22 мая Комитет по туризму города Москвы соберет в Центре событий РБК экспертов и представителей отрасли для обсуждения актуальных вопросов в пяти направлениях туризма: оздоровительно-медицинском, спортивно-событийном, образовательном, семейном и промышленном. Всего на конференции выступят около 40 спикеров.

Откроет мероприятие Евгений Козлов, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы. Он расскажет о результатах работы, приоритетах и инициативах Мостуризма по поддержке столичной туриндустрии.

В первом блоке сессий также будут подсвечены такие темы, как управление в туризме на основе данных и маркетинговые приоритеты Мостуризма.

Продолжится конференция презентацией новой продукта RUSSPASS — RUSSPASS Business, который может стать новым удобным инструментом для продвижения своих услуг, а также работы с аналитикой.

Второй блок конференции будет посвящен взаимодействию представителей заметных игроков на рынке из пяти направлений туризма с гостями. В программе предусмотрены как лекции в формате «открытый диалог», так и презентации лучших практик.

Среди спикеров Мостуризм собрал топ-менеджеров городских проектов, технопарков, стартапов, сетей отелей, промышленных предприятий, музеев, парков и многих других.

Так, гости конференции смогут наладить деловые контакты с представителями VK, «Мослифта», «Моспрома», «Московского Марафона», «МосГорПарка», государственных медицинских ассоциаций и частных клиник. Все эти компании заинтересованы в развитии и создании отраслевых туристических продуктов.

Несмотря на то, что официальное направление конференции — туризм, ее ключевая цель — коллаборация компаний в сфере спорта, промышленности, медицины с туристической индустрией для формирования партнерских отношений и новых уникальных предложений на рынке.

Конференция состоится офлайн, 22 мая в Центре Событий РБК. Регистрация на мероприятие будет открыта до 17 мая. Подать заявку на участие можно по ссылке.

Фото на обложке: Alina Kuptsova / Shutterstock

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