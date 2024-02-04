Система распознавания лиц помогла найти 9 тысяч преступников в транспорте Москвы

Департамент транспорта Москвы опубликовал результаты первых трех лет работы системы распознавания лиц «Сфера». С 2020 AI-система видеоаналитики помогла полиции обнаружить более 9 тысяч преступников.

Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, с 1 сентября 2023 года система вычислила 9 007 человек, находившихся в федеральном розыске.

«[Удалось выявить] почти 1,5 тыс. опасных преступников, среди которых были убийцы, насильники, грабители. Они пытались скрыться после совершения тяжких преступлений и представляли угрозу», — говорится в сообщении.

Большая часть обнаруженных преступников пришлась на людей, совершивших правонарушения небольшой тяжести — 4 602. Система также вычислила 194 подозреваемых в особо тяжких преступлениях и 434 человек, находившихся в международном розыске.

Дептранс объясняет, что система «узнает» только тех, кто числится в базах розыска, данные остальных пассажиров находятся в зашифрованном виде, доступ к ним есть только у правоохранительных органов.

При обнаружении человека система преобразовывает его лицо в биометрический ключ, затем сверяет данные с базами розыска, после чего при совпадении автоматически оповещает полицию в течение 3–5 секунд.

Кроме того, за последние три года «Сфера» помогла найти 1 324 человек, числившихся пропавшими без вести, среди которых 280 потерявшихся детей.