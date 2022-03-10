Креатон по созданию маркетинговых решений для развития столичного туризма пройдет в Москве

14-15 мая состоится Moscow Travel Create — первое в России соревнование по созданию маркетинговых решений для развития столичного туризма. Мероприятие пройдет в очном формате. Победители разделят призовой фонд в 1,2 млн рублей. Организатор — Комитет по туризму города Москвы.
В Moscow Travel Create смогут принять участие:
- маркетологи;
- дизайнеры;
- event-менеджеры;
- блогеры;
- режиссеры;
- художники;
- видеографы;
- product-менеджеры;
- SMM-специалисты;
- менеджеры по рекламе;
- креаторы;
- студенты.
Участникам креатона предстоит на выбор решить одну задачу из шести от Мостуризма:
- Разработать коммуникационный спецпроект позиционирования Москвы для туристов как новой дестинации для сити-брейка.
- Разработать коммуникационный спецпроект по привлечению семейной аудитории в Москву.
- Разработать коммуникационный спецпроект по премиальному туризму в Москве.
- Разработать коммуникационную стратегию продвижения Москвы для организованных групп туристов.
- Разработать коммуникационный спецпроект по продвижению Москвы в качестве центра делового туризма.
- Разработать стратегию продвижения туристического цифрового сервиса RUSSPASS как единой платформы для иностранцев по планированию путешествий.
Во время креатона участникам будут помогать эксперты Мостуризма и представители креативных индустрий: директора агентств, креативные директора, опытные маркетологи и креаторы.
В финале жюри выберет шесть команд-победителей, каждая из которых получит по 200 тыс. рублей. Также организаторы планируют выступления международных спикеров — представителей крупнейших маркетинговых агентств и креативных компаний.
Заявки на креатон принимаются до 26 апреля на сайте. Результаты отбора станут известны 29 апреля.
Фото на обложке: Viacheslav Lopatin /
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