14-15 мая состоится Moscow Travel Create — первое в России соревнование по созданию маркетинговых решений для развития столичного туризма. Мероприятие пройдет в очном формате. Победители разделят призовой фонд в 1,2 млн рублей. Организатор — Комитет по туризму города Москвы.

Креатон по созданию маркетинговых решений для развития столичного туризма пройдет в Москве