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Креатон по созданию маркетинговых решений для развития столичного туризма пройдет в Москве

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

14-15 мая состоится Moscow Travel Create — первое в России соревнование по созданию маркетинговых решений для развития столичного туризма. Мероприятие пройдет в очном формате. Победители разделят призовой фонд в 1,2 млн рублей. Организатор — Комитет по туризму города Москвы. 

Креатон по созданию маркетинговых решений для развития столичного туризма пройдет в Москве

В Moscow Travel Create смогут принять участие:

  • маркетологи;
  • дизайнеры;
  • event-менеджеры; 
  • блогеры; 
  • режиссеры;
  • художники;
  • видеографы;
  • product-менеджеры;
  • SMM-специалисты;
  • менеджеры по рекламе;
  • креаторы;
  • студенты. 

Участникам креатона предстоит на выбор решить одну задачу из шести от Мостуризма: 

  1. Разработать коммуникационный спецпроект позиционирования Москвы для туристов как новой дестинации для сити-брейка. 
  2. Разработать коммуникационный спецпроект по привлечению семейной аудитории в Москву. 
  3. Разработать коммуникационный спецпроект по премиальному туризму в Москве.
  4. Разработать коммуникационную стратегию продвижения Москвы для организованных групп туристов. 
  5. Разработать коммуникационный спецпроект по продвижению Москвы в качестве центра делового туризма.
  6. Разработать стратегию продвижения туристического цифрового сервиса RUSSPASS как единой платформы для иностранцев по планированию путешествий.

Во время креатона участникам будут помогать эксперты Мостуризма и представители креативных индустрий: директора агентств, креативные директора, опытные маркетологи и креаторы.

В финале жюри выберет шесть команд-победителей, каждая из которых получит по 200 тыс. рублей. Также организаторы планируют выступления международных спикеров — представителей крупнейших маркетинговых агентств и креативных компаний. 

Заявки на креатон принимаются до 26 апреля на сайте. Результаты отбора станут известны 29 апреля. 

Фото на обложке: Viacheslav Lopatin / Shutterstock

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