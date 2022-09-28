На Moscow Travel Day обсудят актуальные вопросы MICE-индустрии

3 октября на площадке «Согласие Холл» в Москве пройдет конференция Moscow Travel Day, посвященная вопросам MICE-индустрии. В программе — выступления экспертов и нетворкинг. Участие бесплатное.

Стартует Moscow Travel Day с выступления Инны Матвеевой, руководителя проекта финансовой поддержки деловых мероприятий АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы». Она расскажет об особенностях и развитии грантовой поддержки мероприятий в сфере делового и молодежного туризма от Мостуризма. После у участников будет возможность задать свои вопросы.

Далее мероприятие продолжит панельная дискуссия на тему «Business pleasure — новый опыт делового туризма в Москве. Чем удивляем». Среди приглашенных спикеров — Рашада Гусейнова, бренд-директор «Даниловского рынка», Алиса Грибушенкова, режиссер, сценарист, ведущая проектов VOZDUKH Airlines) и Ирина Михалькова, основатель MICE Excellence Forum.

После Ольга Нечаева, начальник управления программно-целевого планирования в Комитете по туризму города Москвы, поделится данными из аналитического отчета по состоянию рынка Business Travel в России, а также расскажет о результатах исследования портрета делового туриста и о том, как его привлечь и удовлетворить его потребности.

Завершит мероприятие круглый стол, за которым соберутся представители отраслевых ассоциаций.

Как отмечают организаторы, одна из важных частей Moscow Travel Day — нетворкинг, организованный посредством специального чат-бота. С его помощью участники смогут обмениваться контактами прямо во время мероприятия.

Зарегистрироваться можно на сайте.

Организатор — Moscow Travel Hub.

Фото на обложке: Andrea Natali / Unsplash