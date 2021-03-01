Стартовал прием заявок на участие в туристическом хакатоне Moscow Travel Hack 2021

27—28 марта пройдет второй хакатон Moscow Travel Hack 2021, организованный Мостуризмом. Участники решат десять задач в сфере цифровых туристических продуктов и сервисов от компаний-партнеров, а победители разделят приз в 1,5 млн рублей. Подать заявку можно до 17 марта.

Присоединиться к хакатону могут готовые команды от трех до пяти человек, а также индивидуальные участники:



фронтенд-, бэкенд- и мобильные разработчики;

специалисты по Data Science;

продакт-менеджеры;

дизайнеры;

аналитики.

Организаторы разделят отдельных специалистов на группы перед началом мероприятия. Всего в финал попадут 60 команд, а десять победителей с лучшими решениями получат по 150 тыс. рублей.

Задачи хакатона:

«Русатом Инфраструктурные решения» разрабатывает туристические порталы для столицы и регионов России. Участникам предстоит создать алгоритм, который будет учитывать дату публикации, оценки пользователей и другие данные, чтобы предлагать релевантный контент. Также «Русатом Инфраструктурные решения» создает приложение с аудиогидом и возможностью строить маршруты. Нужно добавить навигацию и функцию привязки аудиогидов к разным видам маршрутов. «Сбер» вместе с Московским метрополитеном разрабатывает туристическое приложение для Москвы и регионов. Задача — добавить раздел с интересными новостями, гидами и достопримечательностями для каждого региона. S7 Airlines предлагает участникам добавить новые сценарии использования приложения авиакомпании: например, поиск вдохновения, планирование путешествия. Важно, чтобы с его помощью клиент не только покупал билеты и смотрел расписание рейсов. Задача международного аэропорта Домодедово — создать приложение, с помощью которого клиенты будут бронировать бизнес-зал, сопровождение и быстрое прохождение досмотра онлайн. TUI ждет от участников решение, которое позволит анализировать данные пользователей сайта и предлагать им персонализированные туристические подборки. Сервис для планирования путешествий по России RUSSPASS предлагает участникам интегрировать сайт компании с сайтом партнера, чтобы пользователь мог регистрироваться на внешнем ресурсе с помощью учетной записи RUSSPASS. Политехнический музей разрабатывает приложение «Граф знаний», состоящее из 11 тематических областей, среди которых — «Жизнь», «Вселенная», «Материя», «Наука», «Человек» и другие. Приложение нужно сделать понятным для подростков и добавить новые функции. «Метрополь» предлагает участникам хакатона создать приложение Metropol Life, которое будет единым инструментом для получения всей необходимой информации об услугах и достопримечательностях, а также общения персонала и гостей. Задача музея современного искусства «Гараж» — разработать ПО, которое позволит сотрудникам музея фиксировать результаты наблюдений за посетителями и проводить первичный анализ данных.

Узнать подробности и подать заявку на участие в Moscow Travel Hack 2021 можно на сайте.

Генеральный партнер хакатона — «Русатом Инфраструктурные решения», госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер».



Фото на обложке: Spinon