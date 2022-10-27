Хакатон Moscow Travel Hack 2022 объявил победителей

15-16 октября 2022 года состоялся Moscow Travel Hack — соревнование в сфере цифровизации туризма. По итогам предварительного отбора в финал прошли 40 команд, а победителями стали 10 из них. Они разделили призовой фонд в размере 2,5 млн рублей.

Партнером и автором задач хакатона выступил сервис для планирования путешествий по России RUSSPASS. По правилам участники могли выбрать задачу в одном из пяти треков: продуктовом (здесь было две задачи на выбор), дизайн, маркетинговом и техническом. На разработку решений отводились сутки. В конце хакатона состоялась питч-сессия, на которой команды презентовали свои разработки членам жюри.

В первом продуктовом треке участникам нужно было улучшить существующие продукты RUSSPASS и пользовательский путь (CJM) в B2C- и B2B-сегментах.

Первое место заняла команда «0+». Для B2C-сегмента участники создали сервис, который позволяет подбирать туры с помощью дейтинг-игры. Ее суть в том, что пользователь выбирает город, в который хочет поехать, активности, отель, трансфер, потом все оплачивает одной транзакцией. Для B2B — сделали доступ к созданию контента до окончания аудита.

Вторыми стала команда «4P». Участники выяснили, что 88% пользователей не доходят до киллер-фичи сайта. Чтобы исправить это, они предлагают внедрить в RUSSPASS нейросеть, которая будет генерировать рекомендации, создать новый CJM, чтобы провести пользователя до «умного избранного», и push-уведомления с геолокацией, предпочтениями и расписанием. Для B2B-сегмента команда предложила сделать конструктор туров из уже имеющихся на сайте предложений.

Во втором продуктовом треке требовалось разработать модель конвертации бонусов в системе лояльности сервиса.

Лучшее решение в этом треке презентовала команда Tourbusters. Участники разработали игру в концепции Древней Руси. На главной RUSSPASS пользователь может нажать на кнопку программы лояльности и перейти на страницу с картой, где будут доступны задания, выполняя которые пользователи будут получать бонусы. Эти бонусы можно будет потратить во внутреннем маркетплейсе, где будут представлены мерч российских дизайнеров, уникальные сезонные мероприятия, специальные скидки от партнеров.

Второе место заняла команда «СКАМ». Участники разработали платформу с личным кабинетом путешественника. Там же есть система достижений: за путешествия человек получает награды и бонусы. Также на платформе предполагается магазин с мерчем и купонами и блок заданий, выполняя которые пользователь получает коины.

В дизайн-треке (UI / UX) нужно было разработать улучшенный интерфейс сайта и приложения RUSSPASS на основе текущего.

Первое место заняла команда Lambda. Участники предложили сделать сайдбар — он упрощает навигацию, знакомит пользователя с сервисом — и интегрировать удобную фильтрацию. Также добавить на главную страницу сайта ценностное предложение, менее кричащие и более информативные карточки отелей.

Команда RedCat, занявшая второе место, предложила детализировать три страницы флоу: главную, страницу города и страницу отеля, а также вынести конструктор путешествий на первый экран.

В маркетинговом треке участникам нужно было создать маркетинговое решение для продвижения сервиса для определенной ЦА на основе созданной аналитики.

Первое место жюри присвоило команде Finch. Участники проанализировали негативные отзывы отелей и поняли, что нет плохих отелей — есть отели, неподходящие клиенту. Соответственно, они решили, что клиенту не стоит выбирать из миллиона отелей, а только из пяти «идеальных», которые будут подбираться автоматически с помощью специальных инструментов.

Второе место получила команда MT&T. Участники предложили продвигать идею, что «сложить путешествие на RUSSPASS так же легко, как крутить Кубик Рубика». Продвигать эту идею предполагается через такие каналы коммуникации, как digital, принт, интеграция и наружная реклама.

В техническом треке команды создали конструктор маршрута, включающий в себя систему триггеров с возможностью проведения одной транзакции для разных видов услуг.

В этом треке первое место заняла команда Black cat. На базе платформы RUSSPASS участники предложили сделать развернутую базу данных, уникальную систему подбора, фильтры не только по свойствам сущностей, но и по эмоциональным факторам, возможность делать шеринг конечного тура, чтобы его мог отредактировать и / или оплатить другой человек.

Второе место заняли XardCoders. Участники предложили проработать знакомство с клиентом с помощью «облачного» опроса. Дальше пользователь выбирает дату и направление путешествия. После этого ему высвечивается карта, на которой будет его личная виртуальная подборка, состоящая из нескольких мест для посещения с отелями и ресторанами поблизости. С карты идет переход в корзину, где можно добавлять или убирать услуги. Если пользователь не захочет пройти опрос, ему предложат самые популярные подборки.

Посмотреть фото с мероприятия можно на сайте.