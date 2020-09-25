Moscow Travel Hub приглашает маркетинговые агентства к участию в чемпионате по продвижению тревел-продуктов

До 4 октября принимаются заявки на участие в «Чемпионате маркетинговых агентств», который пройдет в рамках проекта Moscow Travel Hub. Организаторы выберут четыре маркетинговых, рекламных, коммуникационных агентства или независимые команды, которые получат 300 тысяч рублей на маркетинг тревел-продуктов.

Финалисты чемпионата добавят новый кейс в свое портфолио, который будет опубликован на Rusbase и на сайте Moscow Travel Hub, смогут завоевать статус победителя, а также найти новых клиентов из сферы туризма и гостеприимства.

В рамках конкурса участники получат:

возможность выбрать один из четырех туристических продуктов, которые прошли акселерационную программу «Фабрики» и стали победителями;

бюджет на кампанию в 300 тысяч рублей;

шесть недель на реализацию планов — с 12 октября по 23 ноября.

Агентства и команды смогут выбрать один из следующих туристических продуктов:



1. HowMuchTravel — сервис планирования бюджета путешествий.

Алгоритм использует технологии искусственного интеллекта и больших данных. Пользователь отвечает на вопросы о поездке в приложении или мессенджере, а чат-бот ищет информацию о ценах в интернете и рассчитывает стоимость путешествия за пять минут.

2. Localfriend.ai — сервис для прогулок по городу с виртуальными гидами.

Пользователь общается с вымышленным персонажем, который рекомендует интересные места, рассказывает об истории и архитектуре, предлагает скидки и подарки, а также дает возможность участвовать в интерактивах.

3. Chexov.Travel — онлайн-сервис для организации семейных путешествий.

Предлагает авторские программы, которые помогут отдохнуть, укрепить коммуникации внутри семьи и мотивировать детей учиться.

4. AccessTravels — инклюзивная туристическая платформа.

В сервисе собраны предложения для людей с особыми физическими возможностями, которые любят путешествия и культурный отдых. Здесь можно найти сопровождающих для поездки и местных гидов, а также заказать адаптированные номера, транспорт и другие услуги.

Заявки принимаются до 4 октября. Организаторы выберут лучших, основываясь на стратегии, которую предложат участники в заявке, опыте команды или агентства и наличии похожих кейсов. Финалистов объявят 7 октября. После реализации маркетинговой кампании участники представят результаты работы, а организаторы выберут победителя.

Подать заявку на участие в «Чемпионате маркетинговых агентств» можно на сайте.

Moscow Travel Hub — это площадка, объединяющая бизнес из индустрии туризма и гостеприимства, созданная Комитетом по туризму города Москвы. В рамках проекта организаторы запустили акселерационную программу «Фабрика туристических продуктов и сервисов» для тревел-стартапов.





Фото на обложке: Julia Zavalishina / Shutterstock