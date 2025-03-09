Экспорт товаров из Москвы во Вьетнам вырос почти вдвое в 2024 году
С января по октябрь 2024 года объем несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы во Вьетнам вырос на 85% год к году. Большинство поставок приходятся на пищевую промышленность.
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«Около 52% столичных поставок в республику пришлось на товары пищевой промышленности, например, детское питание, кондитерские и макаронные изделия, напитки, консервированную рыбную и мясную продукцию», — сообщил вице-мэр по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Другими значимыми статьями товарного экспорта, по словам вице-мэра, в 2024 году была металлическая, строительная и фармацевтическая продукция.
В частности, по сравнению с 2023 годом почти в два раза вырос экспорт во Вьетнам гидравлических двигателей, силовых установок, фильтрованного и насосного оборудования от московских предприятий.
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