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Экспорт товаров из Москвы во Вьетнам вырос почти вдвое в 2024 году

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Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

С января по октябрь 2024 года объем несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы во Вьетнам вырос на 85% год к году. Большинство поставок приходятся на пищевую промышленность.

Экспорт товаров из Москвы во Вьетнам вырос почти вдвое в 2024 году
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«Около 52% столичных поставок в республику пришлось на товары пищевой промышленности, например, детское питание, кондитерские и макаронные изделия, напитки, консервированную рыбную и мясную продукцию», — сообщил вице-мэр по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Другими значимыми статьями товарного экспорта, по словам вице-мэра, в 2024 году была металлическая, строительная и фармацевтическая продукция.

В частности, по сравнению с 2023 годом почти в два раза вырос экспорт во Вьетнам гидравлических двигателей, силовых установок, фильтрованного и насосного оборудования от московских предприятий.

Фото: MOLPIX / Shutterstock

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