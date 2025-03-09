С января по октябрь 2024 года объем несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы во Вьетнам вырос на 85% год к году. Большинство поставок приходятся на пищевую промышленность.

Экспорт товаров из Москвы во Вьетнам вырос почти вдвое в 2024 году

https://rb.ru/news/moscow-vietnam-export/

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