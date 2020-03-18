«Мосфильм» на базе сообщества по коммерциализации искусственного интеллекта (ИИ) AI Community открыл платформу для запуска ИИ-продуктов в области анализа и обработки видео. Об этом сообщил основатель AI Community Павел Доронин на своей странице в Facebook.

«Мосфильм» открыл платформу по запуску ИИ-продуктов в области анализа и обработки видео