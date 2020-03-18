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«Мосфильм» открыл платформу по запуску ИИ-продуктов в области анализа и обработки видео

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Мосфильм» на базе сообщества по коммерциализации искусственного интеллекта (ИИ) AI Community открыл платформу для запуска ИИ-продуктов в области анализа и обработки видео. Об этом сообщил основатель AI Community Павел Доронин на своей странице в Facebook.

«Мосфильм» открыл платформу по запуску ИИ-продуктов в области анализа и обработки видео

Киностудия внедряет цифровые технологические продукты для ускорения работы своей команды. Бизнес-задачи проекта: 

  • улучшение качества изображения с помощью нейронных сетей;
  • замена лиц на видео;
  • генерация изображений.

В проекте могут участвовать компании, которые имеют готовые продукты и решения по одной из бизнес-задач и смогут персонализировать их под «Мосфильм»; молодые команды с навыками, которые помогут решить задачи киностудии; отдельные специалисты, которые могут предложить услуги для решения кейсов; эксперты.

Участники смогут заработать до 3 млн рублей за MVP (минимально жизнеспособный продукт — прим.), стать подрядчиком «Мосфильма» и создать новый продукт для рынка.

Отбор проектов будет проходить на вебинарах, обсуждения пройдут публично. Подробные условия участия по ссылке.

Фото: Unsplash

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