Эксперты рассказали о методах мошенничества во время школьных каникул

Они отметили, что мошенники активно используют поддельные мобильные игры и социальные сети для обмана несовершеннолетних, спекулируя, в том числе, на теме школьных экзаменов.

С начала текущего года мошенники все чаще представляются сотрудниками образовательных учреждений, предлагая детям выполнять различные действия, такие как регистрация на сомнительных ресурсах или предоставление кодов из СМС для активации школьного дневника, отметили в «Магефоне». Аналитики зафиксировали на 30% больше инцидентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в период экзаменов мошенники предлагают выпускникам заведомо ложные способы узнать ответы или результаты ЕГЭ заранее.

Кроме схем социальной инженерии, киберпреступники проникают в устройства детей через поддельные приложения. По данным RuStore, за последний год число скачиваний детских приложений и игр выросло в три раза, а количество опубликованных проектов в этой категории — в два раза. В связи с этим растет и доля подделок. Мошенники создают фейковые версии популярных игр, содержащие вредоносные файлы и фишинговые ссылки. Чтобы защитить детей, важным шагом является обучение их правилам безопасности: скачивание приложений только из проверенных магазинов, советует директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

Согласно данным «Лаборатории Касперского», количество атак на Android-устройства, где злонамеренные файлы маскируются под популярные игры, увеличилось на 60% за первые четыре месяца 2025 года. Также в три раза выросло число атак, когда злоумышленники выдавали зловредное ПО за читы (способы получения какого-либо преимущества в игре за счет ошибок программы). Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского», рекомендует сохранять бдительность, избегать установки приложений из непроверенных источников и не предоставлять доступ к личным данным без необходимости. Установка антивирусного ПО как на ПК, так и на мобильные устройства поможет минимизировать риски кибератак.

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