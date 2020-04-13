Эксперты: в сети растет число мошеннических сайтов по продаже «пропусков»

В интернете растет число мошеннических сайтов, предлагающих купить «пропуска» для передвижения по Москве и Подмосковью. Об этом сообщает RNS со ссылкой на исследование Group-IB.

Эксперты предупреждают о появлении новых мошеннических сайтов и телеграм-каналов. На них пользователям предлагают получить «пропуск» без анкет и заявлений, якобы нужен только скан паспорта.

Так, справку для передвижения по Москве мошенники предлагают купить за 3 тысячи рублей, «пропуск» для передвижения по регионам — за 3,5 тысячи рублей, для въезда в Москву и Санкт-Петербург — за 4 тысячи рублей, для въезда в регионы — за 4,5 тысячи рублей.

В телеграм-каналах стоимость «пропусков» составляет от 3 тысяч до 5,5 тысяч рублей.

В Group-IB подчеркивают, что желающие купить такие «пропуска» рискуют остаться без денег и оказаться должниками микрокредитных организаций, на них также могут оформить потребительский кредит.

Напомним, система пропусков вводится в Москве и Подмосковье с 13 апреля. Все цифровые пропуска оформляются бесплатно. Оформить пропуск в Москве можно через портал mos.ru, отправив сообщение на номер 7377 или позвонив по телефону 7 (495) 777-77-77. Жителям Подмосковья нужно скачать в Google Play или AppStore приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» и заполнить форму.

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