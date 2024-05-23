Исследование: более половины россиян сталкивались с мошенниками в интернете

Исследование: более половины россиян сталкивались с мошенниками в интернете. Большинство из них женщины, 25% потеряли до 500 тыс. рублей. Чаще всего люди попадались на обман при предложении финансовых услуг.

60% россиян попадались на уловки мошенников в интернете. Об этом говорится в результатах исследования международной образовательной платформы Defin.

Более половины из таковых являются женщинами (61%). Каждый третий случай уловки связан с телефонным мошенничеством под видом банков или финансовых структур (31%). От переводов в сомнительные организации или блогерам пострадали 16% респондентов.

Каждый четвертый респондент, поддавшийся на уловки, потерял от 100 до 500 тыс. рублей. Доля респондентов, которые потеряли свыше 500 тыс. рублей, составляет 21%.

Исследование проводилось на основе опроса 3,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по всей России.

Фото на обложке: Ken stocker / Shutterstock