Исследование: более половины россиян сталкивались с мошенниками в интернете. Большинство из них женщины, 25% потеряли до 500 тыс. рублей. Чаще всего люди попадались на обман при предложении финансовых услуг.
60% россиян попадались на уловки мошенников в интернете. Об этом говорится в результатах исследования международной образовательной платформы Defin.
Более половины из таковых являются женщинами (61%). Каждый третий случай уловки связан с телефонным мошенничеством под видом банков или финансовых структур (31%). От переводов в сомнительные организации или блогерам пострадали 16% респондентов.
Каждый четвертый респондент, поддавшийся на уловки, потерял от 100 до 500 тыс. рублей. Доля респондентов, которые потеряли свыше 500 тыс. рублей, составляет 21%.
Исследование проводилось на основе опроса 3,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по всей России.
Фото на обложке: Ken stocker /
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