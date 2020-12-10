Около 4,5 млн индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились за время пандемии. Об этом Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью телеканалу «Россия 24».

Москалькова: 4,5 млн ИП, предприятий малого и среднего бизнеса стали банкротами за время пандемии