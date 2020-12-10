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Москалькова: 4,5 млн ИП, предприятий малого и среднего бизнеса стали банкротами за время пандемии

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Около 4,5 млн индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились за время пандемии. Об этом Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью телеканалу «Россия 24».

Москалькова: 4,5 млн ИП, предприятий малого и среднего бизнеса стали банкротами за время пандемии

Массовое банкротство произошло именно в первую волну пандемии, когда действовали жесткие ограничительные меры и большинство предприятий не работали.

«Первая волна принесла серьезнейшие потери в экономическом плане — 4,5 миллиона ИП, малых и средних предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились, прекратили свое существование», — заявила Москалькова в эфире.

Омбудсмен также отметила, что сейчас, во вторую волну пандемии, многие предприятия не закрыты, в том числе магазины бытового обслуживания, ИП.

Фото: официальный сайт Уполномоченного по правам человека в России

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