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Московская биржа включила акции Beluga Group в базы расчета индекса широкого рынка и потребительского сектора
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Тимур Батыров
Московская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 19 июня 2020 года. Две из них пополнились ценными бумагами Beluga Group.
Московская биржа включила акции Beluga Group в базы расчета индекса широкого рынка и потребительского сектораНикита Стаценко
Обыкновенные акции компании вошли в базу расчета индекса акций широкого рынка. База включает топ-100 ценных бумаг, отобранных на основании ликвидности, капитализации и доли акций, находящейся в свободном обращении.
Также обыкновенные акции Beluga Group включили в базу расчета индекса потребительского сектора. Индекс отражает динамику крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний, деятельность которых относится к сектору потребительских товаров и услуг.
Мы считаем это позитивной новостью для наших акционеров. Акции Beluga Group вошли в топ-100 наиболее ликвидных и капитализированных акций Российского фондового рынка. Мы также полагаем, что включение наших акций в индексы приведет к дополнительному интересу к ним со стороны широкого круга инвесторов и окажет еще большую поддержку ликвидности наших бумаг.
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