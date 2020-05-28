Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости партнеров

Московская биржа включила акции Beluga Group в базы расчета индекса широкого рынка и потребительского сектора

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Тимур Батыров

Московская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 19 июня 2020 года. Две из них пополнились ценными бумагами Beluga Group.

Московская биржа включила акции Beluga Group в базы расчета индекса широкого рынка и потребительского сектора

Обыкновенные акции компании вошли в базу расчета индекса акций широкого рынка. База включает топ-100 ценных бумаг, отобранных на основании ликвидности, капитализации и доли акций, находящейся в свободном обращении.

Также обыкновенные акции Beluga Group включили в базу расчета индекса потребительского сектора. Индекс отражает динамику крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний, деятельность которых относится к сектору потребительских товаров и услуг.

Мы считаем это позитивной новостью для наших акционеров. Акции Beluga Group вошли в топ-100 наиболее ликвидных и капитализированных акций Российского фондового рынка. Мы также полагаем, что включение наших акций в индексы приведет к дополнительному интересу к ним со стороны широкого круга инвесторов и окажет еще большую поддержку ликвидности наших бумаг.
Александр Мечетин, председатель правления Beluga Group

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

28 мая 2020

Skill Up

29 мая 2020

Новатор Москвы

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма