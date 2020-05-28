Московская биржа включила акции Beluga Group в базы расчета индекса широкого рынка и потребительского сектора

Московская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 19 июня 2020 года. Две из них пополнились ценными бумагами Beluga Group.

Обыкновенные акции компании вошли в базу расчета индекса акций широкого рынка. База включает топ-100 ценных бумаг, отобранных на основании ликвидности, капитализации и доли акций, находящейся в свободном обращении.

Также обыкновенные акции Beluga Group включили в базу расчета индекса потребительского сектора. Индекс отражает динамику крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний, деятельность которых относится к сектору потребительских товаров и услуг.