Торги на Московской бирже продлили до полуночи

С 22 сентября Московская биржа снова запускает вечернюю сессию на денежном рынке. Теперь профессиональные участники смогут заключать сделки репо и другие операции не только днём, но и вечером — с 19:00 до 23:50. Для банков, брокеров и управляющих компаний это означает большую свободу в управлении ликвидностью и меньше ограничений по времени. Биржа фактически выстраивает круглосуточный график для финансового сектора: недавно были добавлены торги в выходные, теперь к ним присоединился и вечерний формат.

Репо после работы

Вечерняя сессия охватывает широкий набор валют — российские рубли, китайские юани, казахстанские тенге и белорусские рубли. В качестве обеспечения разрешено использовать акции, облигации и клиринговые сертификаты участия. Сделки с расчётами «сегодня» доступны только в рамках одного торгово-клирингового счёта, а операции с расчётами «завтра» и «послезавтра» можно заключать с любыми контрагентами.

Гибкость для участников

Для профучастников рынок становится гораздо более гибким: сделки репо с ЦК можно заключать на срок до одного года, а междилерские — до трёх лет. Таким образом, вечерка перестаёт быть символическим расширением дня и превращается в полноценный инструмент управления ликвидностью.

Второе дыхание для инструментов

В вечерний период доступны те же инструменты, что и днём: акции, облигации, паи фондов, фьючерсы и опционы. Для участников это значит возможность оперативно реагировать на изменения рынка в условиях высокой волатильности и держать контроль над рисками даже после стандартного закрытия торгов.

Биржа без выходных

Стоит напомнить, что в августе Московская биржа уже запустила торги в выходные на срочном рынке. Инвесторам открыли доступ к фьючерсам и календарным спредам по акциям, индексам и товарам. Сделки с опционами пока работают только в адресном режиме, но ликвидность поддерживается маркетмейкерами. Ограниченные ценовые коридоры и фиксированные параметры минимизируют риски в выходные дни. Таким образом, биржа постепенно формирует почти непрерывный торговый цикл.

Зачем это рынку

Денежный рынок — ключевой сегмент всей финансовой системы. Здесь корпорации, банки и инвесторы управляют потоками капитала, а репо остаётся одним из самых ликвидных инструментов. Расширение вечерних торгов вкупе с запуском выходных сессий укрепляет позиции Московской биржи как центрального игрока, способного предложить рынку гибкость и почти круглосуточный доступ к капиталу.

Контекст

Торги организует Московская биржа, расчёты и клиринг проводит Национальный Клиринговый Центр. В арсенале денежного рынка — репо с ЦК и КСУ, сделки с Банком России, междилерское репо, депозиты и кредиты. Теперь к этому списку добавляется ещё и новая конфигурация времени: вечерка плюс выходные, что делает площадку ещё более конкурентоспособной в регионе.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС