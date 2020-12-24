Московские аптеки подключают к ЕМИАС: Лекарства можно будет покупать по электронным рецептам

Власти Москвы утвердили использование электронных рецептов на лекарства при покупке в аптеках. Об этом в среду сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

К системе ЕМИАС теперь будут подключены не только городские поликлиники и часть стационаров, но и коммерческие аптеки Москвы, говорится в сообщении оперштаба столицы по борьбе с коронавирусом.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за все время использования сервиса горожанам было выписано почти 103 миллиона электронных рецептов, но из-за того, что аптеки не были подключены к ЕМИАС, необходимость распечатывать документ для получения препарата оставалась.

«Теперь же пациентам будет достаточно показать QR-код, и фармацевт получит все данные соответствующего рецепта из базы данных ЕМИАС», — рассказала вице-мэр.

В конце января в пилотном режиме к системе подключат три аптечные сети, это более 1000 аптек. Электронный рецепт нельзя потерять или повредить, подделать или воспользоваться им повторно. Более того, рецепты на лекарственные препараты доступны в электронной карте жителя.

Информацию о выписанных и обслуженных рецептах пациент сможет получить в личном кабинете на портале mos.ru, в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО и Информационном киоске в поликлинике.

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