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Московские аптеки подключают к ЕМИАС: Лекарства можно будет покупать по электронным рецептам

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Власти Москвы утвердили использование электронных рецептов на лекарства при покупке в аптеках. Об этом в среду сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Московские аптеки подключают к ЕМИАС: Лекарства можно будет покупать по электронным рецептам

К системе ЕМИАС теперь будут подключены не только городские поликлиники и часть стационаров, но и коммерческие аптеки Москвы, говорится в сообщении оперштаба столицы по борьбе с коронавирусом.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за все время использования сервиса горожанам было выписано почти 103 миллиона электронных рецептов, но из-за того, что аптеки не были подключены к ЕМИАС, необходимость распечатывать документ для получения препарата оставалась. 

«Теперь же пациентам будет достаточно показать QR-код, и фармацевт получит все данные соответствующего рецепта из базы данных ЕМИАС», — рассказала вице-мэр.

В конце января в пилотном режиме к системе подключат три аптечные сети, это более 1000 аптек. Электронный рецепт нельзя потерять или повредить, подделать или воспользоваться им повторно. Более того, рецепты на лекарственные препараты доступны в электронной карте жителя.

Информацию о выписанных и обслуженных рецептах пациент сможет получить в личном кабинете на портале mos.ru, в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО и Информационном киоске в поликлинике.

Фото: SashaKhalabuzar/Depositphotos

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