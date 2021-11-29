В Москве социальные предприниматели получат по одной вакансии на HeadHunter бесплатно

Сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter (hh.ru) и ГБУ «Малый бизнес Москвы» запустили акцию в поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса, чья деятельность направлена на решение социальных проблем граждан.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте проекта «Социальное предпринимательство», подтвердив статус общественно-полезного бизнеса. После этого портал hh.ru предоставит одну бесплатную вакансию «Стандарт плюс», которую можно использовать до конца 2022 года, сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы.

После активации вакансия будет действительна 30 дней, еще 10 раз ее поднимут в поиске. Организаторы акции считают, что с помощью бесплатных вакансий помогут социальным предпринимателям нанимать сотрудников.

— Все больше людей хотят помогать менять жизнь города к лучшему, поэтому даем возможность найти новых сотрудников без затрат, — пояснила директор по маркетингу hh.ru Ольга Мец.

Клиентами HeadHunter являются более 350 тысяч компаний, среднее дневное число вакансий на портале достигло 691 тысячи к концу 2020 года.

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Фото на обложке: pexels.com