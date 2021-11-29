В Москве социальные предприниматели получат по одной вакансии на HeadHunter бесплатно

Сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter (hh.ru) и ГБУ «Малый бизнес Москвы» запустили акцию в поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса, чья деятельность направлена на решение социальных проблем граждан.
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте проекта «Социальное предпринимательство», подтвердив статус общественно-полезного бизнеса. После этого портал hh.ru предоставит одну бесплатную вакансию «Стандарт плюс», которую можно использовать до конца 2022 года, сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы.
После активации вакансия будет действительна 30 дней, еще 10 раз ее поднимут в поиске. Организаторы акции считают, что с помощью бесплатных вакансий помогут социальным предпринимателям нанимать сотрудников.
— Все больше людей хотят помогать менять жизнь города к лучшему, поэтому даем возможность найти новых сотрудников без затрат, — пояснила директор по маркетингу hh.ru Ольга Мец.
Клиентами HeadHunter являются более 350 тысяч компаний, среднее дневное число вакансий на портале достигло 691 тысячи к концу 2020 года.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: pexels.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Топ-13 самых высокооплачиваемых вакансий октября в стартапах
- 2 Что потеряет бизнес, если не научится работать с данными в HR — объяснили в hh.ru
- 3 Топ-10 вакансий августа, которые оплачиваются выше всех
- 4 Самые высокооплачиваемые вакансии апреля для студентов и начинающих специалистов — подборка hh.ru
- 5 40% молодых специалистов сомневаются, что смогут найти работу в ближайшее время
ВОЗМОЖНОСТИ
29 ноября 2021
30 ноября 2021
30 ноября 2021