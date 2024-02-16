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Создай TravelTech-решение и получи 700 тысяч рублей

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Московский туристический хакатон — соревнование по созданию новых TravelTech-решений. Он пройдет в два этапа: отборочный онлайн-этап и очный финал в Москве. Прием заявок открыт до 11 марта. 

Создай TravelTech-решение и получи 700 тысяч рублей

Участникам предстоит решить одну задачу из пяти треков на стыке TravelTech и смежных тематик на выбор:  

  • В треке — RoadTech проработать развитие функционала пеших маршрутов портала RUSSPASS для повышения трафика и вовлеченности пользователей. Партнер задачи — Департамент информационных технологий города Москвы. 
  • В треке — FinTech добавить возможность застраховать свою покупку от непредвиденных обстоятельств внутри портала RUSSPASS. Партнер задачи — страховой сервис Mafin.
  • В треке — ServiceTech разработать систему предложения похожих фотографий для партнера задачи, фотобанка RUSSPASS.Бизнес.
  • В треке — E-com внедрить нейросетевую модель на сервис таким образом, чтобы это привело к росту конверсии в покупку активностей.
  • В треке — BookingTech переработать клиентский путь бронирования туров RUSSPASS для увеличения конверсии в покупку. Партнер задачи —  онлайн-сервис путешествий Tutu.

Эксперт в направлении TravelTech — сервис RUSSPASS.  

Даты проведения:

  • до 11 марта — регистрация участников;
  • 23-24 марта — отборочный онлайн-этап хакатона;
  • 6-7 апреля — офлайн-финал в Москве;
  • 7 апреля — объявление победителей.

Какой приз в финале для команд-победителей

За первое место — 700 000 рублей, за второе — 500 000 рублей, третье — 300 000 рублей. Три призовых места будет в каждом из пяти треков. Общий призовой фонд хакатона — 7 500 000 рублей.

Кому подойдет

IT-специалистам, продуктологам, разработчикам, дизайнерам, аналитикам, креаторам. Принимаются как командные, так и индивидуальные заявки, которые организаторы самостоятельно объединят в сборные команды.

Регистрация и больше деталей на сайте хакатона. Прием заявок открыт до 11 марта.

Фото на обложке: предоставлено АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы"

АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы"
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