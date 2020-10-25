Москва поднялась на 4 место в рейтинге 100 лучших городов для проживания и бизнеса

Москва заняла четвертое место в международном рейтинге The World's 100 Best Cities, который оценивает степень привлекательности городов-миллионников мира для проживания, бизнеса и туризма. В прошлом году российская столица находилась на пятом месте списка. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Составители рейтинга особо отметили лидерство Москвы в категории «Продукт», вновь признав ее лучшей по таким параметрам, как инфраструктура (в частности, сеть аэропортов), культурные площадки и достопримечательности.

Кроме того, столица России вошла в топ-3 мегаполисов в категории «Место», где анализируется качество городской среды и безопасность. Город также улучшил свои позиции в категории «Люди», переместившись в ней со 143 на 12 строчку за год. Наконец, Москва заняла второе место в мире по числу жителей с высшим образованием.

При составлении рейтинга эксперты анализируют не только статистические данные, но и образ городов в глазах пользователей социальных сетей. Так, Москва второй год подряд входит в топ-5 мегаполисов, которые наиболее часто упоминаются при помощи хештегов в сети “Инстаграм”», — сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

В топ-3 рейтинга лучших городов мира вошли Лондон, Нью-Йорк и Париж. Также в первой десятке — Токио, Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес и Мадрид.

Еще один российский город, отмеченный в рейтинге, — Санкт-Петербург. Он занял 16 место в списке.

Рейтинг The World‘s 100 Best Cities составляется с 2016 года международной консалтинговой компанией Resonance Consultancy. В нем учитываются статистические данные, отзывы бизнес-сообщества, отраслевых специалистов и туристов.

Оценка идет по шести категориям: инфраструктура и достопримечательности, качество городской среды и безопасность, занятость и бизнес-активность, культура, гастрономия и шопинг, уровень образования и возможности для самореализации, а также частота упоминаний города в СМИ и соцмедиа.

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