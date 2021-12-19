В Москве искусственный интеллект научат искать свободные места на парковке

Московские власти планируют в тестовом режиме запустить систему поиска свободных парковочных мест в нескольких районах столицы. Система будет работать на основе технологий искусственного интеллекта.
Власти Москвы открыли конкурс на использования искусственного интеллекта для поиска свободных парковочных мест в столице. Соответствующая карточка опубликована на сайте госзакупок, на что обратило внимание издание «Коммерсант».
Заказчиком выступило АО «Электронная Москва», которым владеет мэрия Москвы.
Систему выбранных разработчиков в пилотном режиме запустят на улицах Кубинке, Сельскохозяйственной и Юных Ленинцев и в поселке Шишкин Лес и Зеленограде. Точность распознавания свободных мест должна составить не менее 85%.
На разработку и внедрение технологии выделят почти 6,2 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 декабря, его результаты власти объявят уже 28 декабря.
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Фото на обложке: mos.ru
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