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В Москве искусственный интеллект научат искать свободные места на парковке

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Московские власти планируют в тестовом режиме запустить систему поиска свободных парковочных мест в нескольких районах столицы. Система будет работать на основе технологий искусственного интеллекта.

В Москве искусственный интеллект научат искать свободные места на парковке

Власти Москвы открыли конкурс на использования искусственного интеллекта для поиска свободных парковочных мест в столице. Соответствующая карточка опубликована на сайте госзакупок, на что обратило внимание издание «Коммерсант».

Заказчиком выступило АО «Электронная Москва», которым владеет мэрия Москвы.

Систему выбранных разработчиков в пилотном режиме запустят на улицах Кубинке, Сельскохозяйственной и Юных Ленинцев и в поселке Шишкин Лес и Зеленограде. Точность распознавания свободных мест должна составить не менее 85%.

На разработку и внедрение технологии выделят почти 6,2 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 декабря, его результаты власти объявят уже 28 декабря.

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Фото на обложке: mos.ru

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