На юго-западе Москвы откроется новый фуд-холл

Zemskiy Group в марте в Москве откроет фуд-холл Eat Market. Он разместится на месте продуктового рынка у станции метро «Юго-Западная». Площадь фуд-холла составит 4,4 тысячи кв. м, пишет «Коммерсантъ».

В запуск проекта вложат 400 млн рублей.

Для посетителей будут работать 37 гастрономических концепций и три ресторана. Часть фуд-холла займут торговые ряды с готовыми блюдами и ингредиентами.

Как ожидается, основной зал Eat Market будет насчитывать 800 посадочных мест. В теплое время года за счет уличных террас и веранды на крыше число мест составит 1,5 тысячи. Также будет создана парковка на 220 мест.

Zemskiy Group выбрала район Тропарево-Никулино для нового фуд-холла из-за потенциально высокого трафика и платежеспособного спроса. Бренд Eat Market группа развивает с 2018 года.

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