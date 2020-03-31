Новые меры в Москве: жителей освободили от платы за капремонт

«Решение принято по просьбам москвичей, т.к. проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома. К тому же минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции», — следует из сообщения на сайте мэра Москвы.

