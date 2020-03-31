Новые меры в Москве: жителей освободили от платы за капремонт
Власти Москвы и Подмосковья ввели новые меры на фоне распространения коронавируса. Так, жителей временно освободили от платы за капитальный ремонт.
Какие меры вводятся в Москве:
- с 1 апреля по 30 июня собственников жилья освободят от уплаты взносов на капитальный ремонт.
Ранее начатые работы будут завершены. Ремонтировать новые объекты начинать не будут.
«Решение принято по просьбам москвичей, т.к. проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома. К тому же минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции», — следует из сообщения на сайте мэра Москвы.
- приостановлена работа букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. Они будут закрыты до особого распоряжения столичных властей.
Какие меры вводятся в Подмосковье:
- с 1 апреля по 1 июля все жители многоквартирных домов освобождаются от платы за капремонт.
- ЗАГСы будут регистрировать только рождение и смерть. Остальные процедуры будут проводить только по заранее поданным заявлениям.
- запрещается посещать букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.
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Доброе утро! Хочу поблагодарить каждого, кто в эти дни остается дома и помогает остановить опасный вирус. Мы приняли важное решение, о котором должен вам сообщить. С 1 апреля по 1 июля все жители многоквартирных домов не будут платить за капитальный ремонт. Может, для кого-то это и мелочь, но в трудное время лучше, чтобы эти деньги остались в семье. Для нашего региона такой 3-месячный мораторий - важный шаг. У нас самая большая в стране программа капитального ремонта, в нее включено больше 44 тысяч домов. Мы сделаем так, чтобы принимаемая мера на сроки капитального ремонта почти не повлияла - мы понимаем, что многие жители его ждут. Кроме того, вводим несколько новых ограничений. Теперь органы ЗАГС будут регистрировать только рождение и смерть. Остальные процедуры будут проводить только по заранее поданными заявлениями. Также в Подмосковье запрещается посещать букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Всем хорошего дня. Берегите себя.
Фото: Bubbers BB / Shutterstock
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