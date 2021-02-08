Подбросят до остановки: в Москве и Подмосковье запустят социальный карпулинг

Для Москвы и Подмосковья готовят проект социального карпулинга, сообщают «Известия». Так называется совместная перевозка пассажиров на частных автомобилях, курсирующих между остановками общественного транспорта и удаленными жилыми районами.

Пользователи смогут заказать «социальную» машину через мобильное приложение (его разработают специально для проекта). На ней можно будет доехать от «узлов» магистрального транспорта (преимущественно пригородного железнодорожного) до отдаленных населенных пунктов, коттеджных и дачных поселков.

Регистрация в сервисе будет доступна для любых автовладельцев, в том числе таксистов. Для участников разработают требования, например, по водительскому стажу, соответствию автомобиля экологическим стандартам. Стоимость проезда до некоторых районов планируют субсидировать государством, перечень территорий утвердят позже.

По задумке организаторов, социальный карпулинг повысит транспортную доступность в отдаленных населенных пунктах Москвы и Подмосковья и позволит их жителям отказаться от личного транспорта в пользу общественного.

Проект уже вошел в стратегию развития транспортной системы столичного региона до 2035 года. Сейчас документ дорабатывается Минтрансом, его утверждение запланировано на первый квартал 2021 года. Запуск карпулинга намечен к 2025 году.

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