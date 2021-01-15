За час по всей Москве: Ozon Express расширил географию ускоренной доставки

Ozon Express покрыл услугой доставки за час всю Москву и часть Подмосковья. Об этом Rusbase сообщили представители онлайн-ритейлера. Собственный сервис доставки товаров Ozon запустил в октябре 2019 года, начав с районов Царицыно и Москворечье-Сабурово.

После открытия еще 7 дарксторов в Москве (теперь их всего 8), экспресс-доставка курьером стала доступна в пределах МКАД, в Южном Бутово, Химках, Красногорске, а также в крупных населенных пунктах Подмосковья (Одинцово, Балашиха, Подольск и другие).

В 2021 году сервис планирует региональную экспансию. Новые дарксторы появятся в Московской области. Одним из первых городов за пределами столичного региона, где появится Ozon Express, будет Санкт-Петербург.

Помимо расширения географии, ассортимент доставляемых товаров увеличен с 6 до 22 тысяч наименований. Кроме продуктов питания, на Ozon Express доступны для заказа товары повседневного спроса, электроника, зоотовары, лекарства, товары для мам, детей, автовладельцев.

В итоге оборот от продаж в декабре 2020 года вырос в 9 раз год к году по сопоставимому ассортименту и в 16,5 раз с учетом новых категорий и расширенного ассортимента, говорится в сообщении компании. Средний чек в декабре превысил 3 тысячи рублей (вдвое больше, чем в предыдущем декабре), количество заказов выросло в 8,3 раза.

В сентябре 2020 года Ozon первым среди маркетплейсов запустил экспресс-доставку гаджетов, сначала Apple, а позже — Xiaomi, Samsung, Huawei, Honor, Sony, Philips. В результате категория «Смартфоны и планшеты» заняла 12% от общего оборота продаж Ozon Express в 2020 году. В 2020 году 60% купленных через сервис товаров пришлось на продукты питания.

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