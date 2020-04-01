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Московские власти разработали приложение для контроля за больными коронавирусом

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Власти Москвы разработали мобильное приложение, которое позволяет отслеживать передвижение больных коронавирусом. В отношении всех жителей столицы приложение использовать не будут, сообщает ТАСС.

Московские власти разработали приложение для контроля за больными коронавирусом

Приложение получило название «Социальный мониторинг». Сейчас его тестируют.

Больные коронавирусом, находящиеся на лечении дома, будут подписывать информированное согласие, после чего получат закрытую ссылку на приложение. Если у них нет телефона, мобильное устройство им выдадут.

«[Приложение] необходимо для контроля соблюдения режима изоляции гражданами, у которых официально подтверждена новая коронавирусная инфекция и которые проходят лечение на дому. Это позволит обеспечить безопасность окружающих и избежать дальнейшего распространения коронавируса», — рассказал глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Пациенты с легкой формой коронавируса могут лечиться дома. Они подписывают соглашение, в котором обязуются использовать телемедицинскую информационную систему для получения консультаций врачей. Их также обяжут устанавливать и использовать приложение «Социальный мониторинг».

Приложение не будет применяться для контроля всех жителей Москвы. А персональные данные пользователей не будут передаваться третьим лицам, отметил Лысенко.

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