В Москве и Подмосковье ввели режим всеобщей самоизоляции

В Москве и Московской области с 30 марта вводится режим всеобщей самоизоляции. Людям запретят находиться на улице без пропуска. Соответствующие указы подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Покидать квартиру можно только для:

обращения за экстренной медицинской помощью;

поездок на работу, если человек обязан ходить на работу;

совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

выноса мусора.

В ближайшие дни после проведения технических и организационных мероприятий выходить из дома можно будет только при наличии специального пропуска. Выдавать их будут в порядке, установленном властями.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Собянин уточнил, что домашний режим не ограничивает права людей приезжать в Москву или уезжать из города. Речь только о том, что нельзя передвигаться по столице без веской причины.

Находясь на улицах, в магазинах или транспорте нужно находиться на расстоянии от других людей — не менее 1,5 метров. Исключение — только поездки на такси.

Москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса, будет выплачиваться пособие в размере 19,5 тысяч рублей в месяц.

«Медуза» со ссылкой на источники сообщает, что под умной системой контроля подразумевается регистрация жителей столицы на официальном портале мэра Москвы. Там пользователь сообщает, где фактически живет, и получает QR-код. Коды и будут пропусками для выхода из дома. Их нужно будет предъявлять правоохранительным органам по требованию.

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