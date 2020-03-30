Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В Москве и Подмосковье ввели режим всеобщей самоизоляции

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В Москве и Московской области с 30 марта вводится режим всеобщей самоизоляции. Людям запретят находиться на улице без пропуска. Соответствующие указы подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Москве и Подмосковье ввели режим всеобщей самоизоляции

Покидать квартиру можно только для:

  • обращения за экстренной медицинской помощью;
  • поездок на работу, если человек обязан ходить на работу;
  • совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке;
  • выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;
  • выноса мусора.

В ближайшие дни после проведения технических и организационных мероприятий выходить из дома можно будет только при наличии специального пропуска. Выдавать их будут в порядке, установленном властями.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Собянин уточнил, что домашний режим не ограничивает права людей приезжать в Москву или уезжать из города. Речь только о том, что нельзя передвигаться по столице без веской причины.

Находясь на улицах, в магазинах или транспорте нужно находиться на расстоянии от других людей — не менее 1,5 метров. Исключение — только поездки на такси.

Москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса, будет выплачиваться пособие в размере 19,5 тысяч рублей в месяц.

«Медуза» со ссылкой на источники сообщает, что под умной системой контроля подразумевается регистрация жителей столицы на официальном портале мэра Москвы. Там пользователь сообщает, где фактически живет, и получает QR-код. Коды и будут пропусками для выхода из дома. Их нужно будет предъявлять правоохранительным органам по требованию.

Фото: Maridav / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 марта 2020

Стартапы против коронавируса

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

31 марта 2020

Go Global

01 апреля 2020

EcoHack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

30 марта 2020

Стартапы против коронавируса

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

31 марта 2020

Go Global

01 апреля 2020

EcoHack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

9 апреля — 30 июля 2020

Flutter в мобильной разработке

15 апреля 2020

Performance Marketing

14 — 16 мая 2020

ARMG

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ