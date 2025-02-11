Число самозанятых в Москве достигло 1,9 млн человек

В Москве число самозанятых достигло 1,9 млн человек, а за последний год их количество выросло на 350 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В Москве трудятся 16% зарегистрированных в России плательщиков налога на профессиональный доход. За все время действия этого налогового режима, который применяется в столице с 1 января 2019 года, они заработали почти 1,5 трлн рублей, в том числе 536 млрд рублей — в 2024-м», — цитирует Багрееву портал Сергея Собянина.

В мэрии указали, что в 2024 году самозанятые уплатили в столичный бюджет 15,1 млрд рублей — рост показателя год к году составил 46%. За все время действия специального налогового режима в московский бюджет поступило более 39 млрд рублей.

Самозанятые в столице выдали своим клиентам в 2024 году 181 млн чеков — в два раза больше, чем годом ранее. Это свидетельствует о росте деловой активности самозанятых в Москве, отметили в мэрии. Средний размер чека в конце прошлого года составил 3 152 рубля.

По данным Федеральной налоговой службы, по состоянию на 31 января в России было зарегистрировано 12,4 млн самозанятых. Больше всего плательщиков налога на профессиональный доход — в Центральном федеральном округе (3,95 млн человек, из них 3,73 млн — физлица, 211,7 тыс. — индивидуальные предприниматели).

В середине января в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает разрешить самозанятым применять коммерческие обозначения для индивидуализации своей деятельности. Сейчас плательщики налога на профессиональный доход могут регистрировать только товарные знаки, а коммерческие обозначения доступны ИП и юрлицам.