Москва расширила список получателей субсидий для малого и среднего бизнеса

Власти Москвы расширили перечень получателей субсидий для малого и среднего бизнеса. Об этом говорится на сайте правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.

В список получателей субсидий попали частные образовательные и культурные учреждения, развлекательные, спортивные организации. Это частные школы и детские сады, спортивные секции и фитнес-клубы, развивающие центры и творческие студии.

По словам Натальи Сергуниной, с расширением списка подать заявки на субсидии могут еще 28 тысяч московских организаций.

С помощью субсидий столичный бизнес может компенсировать до 70% коммунальных расходов, а также затраты на выплату процентов по кредитам, покупку или лизинг оборудования. Предусмотренная сумма выплат — до миллиона рублей.