Москва расширила список получателей субсидий для малого и среднего бизнеса
Власти Москвы расширили перечень получателей субсидий для малого и среднего бизнеса. Об этом говорится на сайте правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.
В список получателей субсидий попали частные образовательные и культурные учреждения, развлекательные, спортивные организации. Это частные школы и детские сады, спортивные секции и фитнес-клубы, развивающие центры и творческие студии.
По словам Натальи Сергуниной, с расширением списка подать заявки на субсидии могут еще 28 тысяч московских организаций.
С помощью субсидий столичный бизнес может компенсировать до 70% коммунальных расходов, а также затраты на выплату процентов по кредитам, покупку или лизинг оборудования. Предусмотренная сумма выплат — до миллиона рублей.
Ранее правительство Москвы разработало программу субсидирования столичного бизнеса. Всего доступно 14 типов субсидий и грантов, по 11 из них идет прием заявок: на компенсацию затрат на экспорт, участие в выставках, обучение персонала, продвижение продукции через маркетплейсы и другие.
Все субсидии собраны на специальном сайте департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. На портале можно ознакомиться с условиями получения субсидий и подать заявку.
Фото: Dmitri Ma / Shutterstock
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