Москва укрепила позиции в топ-10 городов мира по уровню развития инноваций

Москва поднялась с десятого на девятое место в рейтинге экосистем инноваций (Startup Ecosystem) за 2020 год. Российская столица опередила такие города, как Шанхай, Париж, Токио. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Агентства инноваций Москвы.

В 2020 году Москва — это один из двух городов топ-10, который показал положительную динамику. Поднявшись на восьмое место, такой же результат показал Берлин. При этом по многим показателям Москва уже практически сравнялась со столицей Германии.

«Москва обладает особым потенциалом в развитии искусственного интеллекта и больших данных, а также взаимодействия высоких технологий и креативных индустрий», — отметили составители рейтинга.

Среди конкурентных преимуществ московской стартап-экосистемы выделены следующие инициативы:

Московский инновационный кластер;

«Московский акселератор»;

программа пилотирования инновационных решений;

развитость коворкинг-сетей.

Среди наиболее известных технологических компаний города авторы рейтинга Startup Ecosystem выделяют «Яндекс», Youdo и Genotek. Кроме того, составители рейтинга учли инновационные разработки по борьбе с коронавирусом, созданные в Москве. Например, система цифровых пропусков для движения по городу.

Отмечается, что именно российская столица является центром творческой индустрии Европы. Сохраняя место топ-3 в данном регионе, Москва уступает только Лондону и Берлину. И пока что это единственный город в России, показавший позитивную динамику. Так, Санкт-Петербург в мировом рейтинге занял 147 позицию (-68 позиций), Казань — 341 место (-111 позиций).

Рейтинг Startup Ecosystem от исследовательского центра StartupBlink публикуется с 2017 года. Его основой являются три большие группы показателей в 100 странах и 1000 городах мира. С момента создания рейтинга Москва поднялась в нем на пять позиций.

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