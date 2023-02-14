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«Москвич» поставит «Яндексу» машины для такси и каршеринга

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Завод «Москвич» подписал соглашение с «Яндексом» о графике поставок автомобилей для такси и каршеринга, говорится в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

«Москвич» поставит «Яндексу» машины для такси и каршеринга

В ближайшее время 3 тыс. автомобилей «Москвич 3» будут направлены в таксопарки по всей стране. В 2023 году завод намерен выпустить 50 тыс. машин, 10 тыс. из которых будут с электродвигателем.

Кроме того, предприятие создало собственную дилерскую сеть из 52 центров в 23 городах страны.

Как отмечается в публикации на канале главы столицы, только в Москве сервисам такси и каршеринга необходимо от 30 тыс. до 40 тыс. новых автомобилей в год. В декабре прошлого года в городе был установлен рекорд — за день перевезено 1,6 млн пассажиров.

«Москвич 3» произведен на мощностях бывшего завода Renault, который в мае прошлого года перешел в государственную собственность. Сборка модели стартовала в конце ноября, а в декабре производитель озвучил цену —1,97 млн рублей.

Фото на обложке: Завод «Москвич»

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