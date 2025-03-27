В Подмосковье ужесточили правила продажи алкоголя на летних верандах

Мособлдума приняла закон, ужесточающий правила продажи алкоголя на летних верандах с 1 сентября, говорится в пресс-релизе законодательного органа. С осени продавать алкоголь на верандах можно будет только после получения документа, который подтверждает соответствие сезонного зала требованиям к размещению и обустройству таких зон.

Зачем нужен запрет? «Летние веранды — это часть культуры отдыха, они создают уютную атмосферу в городах и помогают развивать малый бизнес. Но там, где речь идет о безопасности жителей и общественном порядке, должны быть четкие правила», — прокомментировал принятие закона председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Что изменится? С 1 сентября торговать алкоголем смогут только те веранды, которые примыкают к стационарному объекту общепита и не размещаются на прилегающих к многоквартирным домам дворовых территориях. Кроме того, вход на такие веранды не должен быть в границах территорий, на которых продажа алкоголя запрещена.

Депутаты уточнили, что работа летних веранд разрешена в период с 1 апреля по 1 ноября, начинать их установку можно не ранее 15 марта, а проводить демонтаж — не позднее 15 ноября. При этом есть ограничения, например, сезонные помещения нельзя размещать в 25 м от технических сооружений общественного транспорта, в арках зданий, на газонах и цветниках.

В середине февраля Мособлдума приняла закон о регулировании розничной продажи алкоголя, в том числе запрещающий размещение алкомаркетов со входами со стороны дворов многоквартирных домов. Закон вступит в силу 1 сентября.

Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM