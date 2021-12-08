Международная платформа аналитики мобильных данных App Annie опубликовала список приложений, которые стали лидерами по количеству загрузок в России. В этот список попали маркетплейс, видеоредактор и приложение для караоке.

В App Annie назвали приложения–лидеры по количеству загрузок в России