В App Annie назвали приложения–лидеры по количеству загрузок в России

Международная платформа аналитики мобильных данных App Annie опубликовала список приложений, которые стали лидерами по количеству загрузок в России. В этот список попали маркетплейс, видеоредактор и приложение для караоке.
Результаты исследования App Annie есть в распоряжении RB.
Лидером по количеству загрузок в России стало приложение от AliExpress Россия. Первые пять мест в списке самых загружаемых россиянами приложений распределились следующим образом.
- AliExpress Russia – маркетплейс;
- Zenly – социальная сеть;
- CapCut – видеоредактор;
- StarMaker Karaoke – приложение для совместного караоке;
- SHEIN – интернет-магазин одежды.
В десятку лидеров попали также приложение сервиса такси DiDi и службы доставки «Самокат».
Также в App Annie рассказали, что пользователи со всего мира потратили в мобильных приложениях рекордные $135 млрд в текущем году – это на 25% больше, чем в 2020-ом. Больше всего тратят геймеры, на которых приходится 60% дохода на iOS и 80% дохода Google Play.
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Фото на обложке: PopTika /
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