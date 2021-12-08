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В App Annie назвали приложения–лидеры по количеству загрузок в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Международная платформа аналитики мобильных данных App Annie опубликовала список приложений, которые стали лидерами по количеству загрузок в России. В этот список попали маркетплейс, видеоредактор и приложение для караоке.

В App Annie назвали приложения–лидеры по количеству загрузок в России

Результаты исследования App Annie есть в распоряжении RB.

Лидером по количеству загрузок в России стало приложение от AliExpress Россия. Первые пять мест в списке самых загружаемых россиянами приложений распределились следующим образом.

  1. AliExpress Russia – маркетплейс;
  2. Zenly – социальная сеть;
  3. CapCut – видеоредактор;
  4. StarMaker Karaoke – приложение для совместного караоке;
  5. SHEIN – интернет-магазин одежды.

В десятку лидеров попали также приложение сервиса такси DiDi и службы доставки «Самокат».

Также в App Annie рассказали, что пользователи со всего мира потратили в мобильных приложениях рекордные $135 млрд в текущем году – это на 25% больше, чем в 2020-ом. Больше всего тратят геймеры, на которых приходится 60% дохода на iOS и 80% дохода Google Play.

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Фото на обложке: PopTika / Shutterstock

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