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Россияне назвали самые важные факторы для продвижения по карьерной лестнице

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, какие факторы россияне считают самыми важными для продвижения по карьерной лестнице. Инициатива работника, судя по результатам опроса, почти не важна – этот фактор назвали лишь 11% респондентов.

Россияне назвали самые важные факторы для продвижения по карьерной лестнице

Самым важным фактором для карьерного роста большинство россиян (54%) считают опыт работы в профессии. Половина опрошенных называют таковым трудолюбие и усердие.

Практически каждый третий респондент важнейшими факторами для повышения на работе считает высокий уровень компетенций и хорошие отношения с начальством. Примерно столько же опрошенных назвали собственную мотивацию самым важным фактором.

Примечательно, что лишь каждый девятый участник опроса считает, что важнейшим обстоятельством для повышения на работе является инициатива работника, а 16% респондентов считает таковым профильное образование. 14% опрошенных и вовсе считают, что главным фактором для карьерного роста является удача.

В исследовании сервиса «Работа.ру», проведенного в январе текущего года, приняли участие 7 тыс. респондентов из всех регионов России.

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Фото на обложке: Cat Box / Shutterstock

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