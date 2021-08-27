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«Деловая среда» и «Эксмо» назвали самую популярную у предпринимателей книгу

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

Компания «Деловая среда» (входит в экосистему Сбера), издательство «Эксмо» и портал «ЛитРес» представили рейтинг самых популярных книг по бизнес-тематике во время Российской креативной недели в Парке Горького.

«Деловая среда» и «Эксмо» назвали самую популярную у предпринимателей книгу

Во ходе аналитической сессии, посвящённой литературным предпочтениям российского предпринимательства, обсуждались востребованные предпринимателями книги и лучшие практики, которые можно из них почерпнуть. В ходе дискуссии был представлен рейтинг бизнес-книг, составленный по инициативе «Деловой среды» и «Эксмо» на основании продаж за последние шесть месяцев.

Большая часть — 54% бестселлеров — написана иностранными авторами. Среди наиболее популярных тем: финансовая грамотность, инвестиции, управление бизнесом. В десятку наиболее популярных представили:

  1. Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа»;
  2. Джордж Сэмюэль Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»;
  3. Бенджамин Грэм «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию»;
  4. Максим Ильяхов, Людмила Сарычева «Пиши сокращай. Как создавать сильный текст»;
  5. Максим Батырев «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя»;
  6. Максим Батырев «Сложные подчиненные. Практика российских руководителей»;
  7. Джереми Миллер «Правила инвестирования Уоррена Баффета»;
  8. Талеб Нассим Николас «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости»;
  9. Максим Ильяхов «Ясно, понятно. Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов»;
  10. Алексей Марков «Хулиномика 4.0 Хулиганская экономика Еще толще Еще длиннее».
Мы видим тренд на самообразование в бизнесе и хотим создать площадку, которая позволит повысить конкурентоспособность отечественной бизнес-литературы в России и в мире. Успешные кейсы уже есть и мы готовы ими делиться — важно трансформировать их в рецепты будущих бестселлеров
Евгений Капьев, генеральный директор издательства «Эксмо»
Традиционно считается, что западный бизнес-опыт более передовой. При этом 13 из 30 самых покупаемых бизнес-книг принадлежат перу российских авторов. Эта статистика говорит о востребованности у широкой аудитории опыта отечественных бизнес-практик. Миссия «Деловой среды» – развитие предпринимательства. Поэтому наши инициативы направлены на то, чтобы все больше и больше предпринимателей в России воплощали в жизнь яркие проекты, интересные для всех, кто занимается своим делом или только готовится к открытию бизнеса
Виталий Тарасов, генеральный директор АО «Деловая среда»

Онлайн-запись аналитической сессии можно посмотреть на сайте фест-форума.

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