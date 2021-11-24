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Названы самые популярные у инвесторов шампанские вина

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Эксперты инвестиционной платформы Vindome назвали самые популярные у инвесторов шампанские вина. Их цена варьируется от 35 тыс. рублей до 60 тыс. рублей за бутылку. В список вошли вина, которые имеют самую высокую оценку критиков.

Названы самые популярные у инвесторов шампанские вина

Популярность различных шампанских вин среди инвесторов проанализировали эксперты платформы для инвестиций в вина Vindome. Результатами исследования компания поделилась с RB.ru.

В список самых востребованных у инвесторов шампанских вин вошли те, которые которые имеют самую высокую оценку винных критиков и в которые чаще других инвестируют пользователи платформы Vindome.

  1. Louis Roederer Cristal – 50 тысяч рублей за бутылку;
  2. Bollinger La Grand Année – 35 тысяч рублей;
  3. Krug – 45 тысяч рублей;
  4. Dom Perignon – 60 тысяч рублей;
  5. Taittinger Comptes de Champagne – 50 тысяч рублей.

Специалисты Vindome отметили, что инвесторы обращают особое внимание на винтажность вин, а именно факт их производства из сорта винограда определенного урожая в конкретной винодельне.

«Хороший урожай был в 2008, 20012 и 2013 годах, и сегодня шампанские известных производителей, изготовленные в те года, имеют большую ценность. С годами вкус этих шампанских вин раскрывается в полной мере и становится намного богаче», – отметил директор по маркетингу и продажам платформы для инвестиций в вина Vindome Марио Колесанти.

Платформа для инвестиций в вина Vindome создана в 2020 году. По собственным данным, количество зарегистрированных пользователей платформы составляет 4 тысячи человек, сервис доступен в 173 странах.

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Фото на обложке: Sergey Smolentsev / Shutterstock

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