Большинство работодателей посчитали самыми востребованными в 2023 году профессии токаря и сварщика

Большинство опрошенных «Работа.ру» работодателей посчитали самыми востребованными в 2023 году профессии токаря, сварщика и электрика. IT-специалисты, также как врачи и курьеры рынку понадобятся в меньшей степени, следует из результатов опроса.
Сервис «Работа.ру» провел опрос в декабре текущего года среди 1 тысячи респондентов – рекрутеров, руководителей и представителей российских компаний. По результатам исследования, большинство (56%) посчитали, что представители рабочих профессий станут самыми востребованными специалистами на рынке труда в 2023 году.
IT-специалистов назвали самыми нужным рынку кадрами в ближайшей перспективе 48% опрошенных, каждый третий респондент считает такими специалистами врачей, курьеров, продавцов и разнорабочих.
Нехватку квалифицированных специалистов в той или иной отрасли назвали главной причиной своего выбора 65% участников опроса. Дефицит кадров в сфере рабочих профессий отмечают 61% респондентов, 27% указали на нехватку молодых специалистов.
Фото на обложке: BERMIX STUDIO /
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