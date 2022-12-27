Большинство опрошенных «Работа.ру» работодателей посчитали самыми востребованными в 2023 году профессии токаря, сварщика и электрика. IT-специалисты, также как врачи и курьеры рынку понадобятся в меньшей степени, следует из результатов опроса.

Большинство работодателей посчитали самыми востребованными в 2023 году профессии токаря и сварщика