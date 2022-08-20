Названы самые посещаемые россиянами страны летом

Количество туристических бронирований выросло на 12%, в денежном выражении — на 35%. Самые популярные летние направления у россиян — Абхазия, Турция, Египет, ОАЭ и Мальдивы. Выйти на доковидный уровень бизнесу помешали ограничения авиаперевозок.
Средняя стоимость забронированного тура за рубеж на лето составила 162,2 тыс. рублей, а средний чек на туры по стране — 65,5 тыс. рублей, сообщил «Коммерсантъ».
По данным Fun&Sun, продажи туров за рубеж летов в этом году были сопоставимы с прошлогодними, но немного отставали от 2019 года — это в компании связывают с ограничениями на авиаперевозку и невозможностью отправлять массово туристов на Кипр, Кубу, в Грецию, Хорватию, Италию, Черногорию. Этот влияет и на поток в Турцию: спрос на направление высокий, но объем перевозки ограничен.
Туроператоры предположили, что на Абхазию могли переориентироваться туристы, привыкшие путешествовать в Европу. Республику могли выбрать туристы, не поехавшие в этом году в Крым (там, по его экспертов, спрос на отдых сократился на 50% год к году). Средняя стоимость ночи в Абхазии составила 4,3 тыс.рублей (на 16% выше 2021 года), отметило издание.
В «Туту.ру» отметили практически вдвое рост зарубежных поездок в сравнении с прошлым годом, на 2% — уровня 2020 года, но на 23% ниже допандемийного 2019 года. В десятку самых популярных направлений вошли также Грузия и Израиль.
Практически такие же результаты и у OneTwoTrip: рост доли зарубежный поездок в 2,2 раза (до 11%), тогда как до пандемии показатель был равен 14%. Самые популярные направления у сервиса — Армения, Таджикистан, Киргизия, Турция и Узбекистан.
Фото на обложке: Olga_Olechka /
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