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Бывшие топ-менеджеры Delivery Club запустили приложение для тренировок

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Бывшие топ-менеджеры Delivery Club Руслан Гафуров, Андрей Цыценко и Сергей Цыценко запустили онлайн-приложение для тренировок Motify. Об этом Гафуров рассказал Rusbase. 

Бывшие топ-менеджеры Delivery Club запустили приложение для тренировок

Основатели вложили в проект $1 млн собственных средств. По словам Гафурова, сейчас команда активно ведет переговоры с инвесторами.

Motify — платформа с видеоуроками от сертифицированных тренеров. Уроки делятся на несколько категориий: тренажерный зал, питание, фитнес, йога, растяжка, кардио и другие. Сейчас в Motify 1,5 тысячи программ от 350 тренеров. 

Что еще есть в приложении: 

  • счетчик калорий;
  • трекер воды;
  • статистика тренировок;
  • соревнования с другими пользователями;
  • сообщество тренеров.

Сервис работает по подписке. За доступ к урокам пользователи из России и СНГ платят 199 рублей в месяц, из других стран — $9,99. Есть пробная бесплатная неделя. 

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Для тренеров размещение на платформе бесплатное, но они проходят проверку. Motify берет на себя съемки программ и монтаж. 

Тренеры получают вознаграждение в зависимости от просмотров их программ. По словам Гафурова, за последний месяц несколько преподавателей заработали от $700 до $1 тысячи.

Братья Цыценко и Руслан Гафуров в конце прошлого года покинули Mail.ru Group, в которую входит сервис доставки еды Delivery Club. На тот момент Андрей Цыценко был гендиректором, Сергей Цыценко — финансовым директором, а Руслан Гафуров — управляющим партнером Delivery Club.

Фото: Mariiaa / Shutterstock

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