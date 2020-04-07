Бывшие топ-менеджеры Delivery Club запустили приложение для тренировок

Бывшие топ-менеджеры Delivery Club Руслан Гафуров, Андрей Цыценко и Сергей Цыценко запустили онлайн-приложение для тренировок Motify . Об этом Гафуров рассказал Rusbase.

Основатели вложили в проект $1 млн собственных средств. По словам Гафурова, сейчас команда активно ведет переговоры с инвесторами.

Motify — платформа с видеоуроками от сертифицированных тренеров. Уроки делятся на несколько категориий: тренажерный зал, питание, фитнес, йога, растяжка, кардио и другие. Сейчас в Motify 1,5 тысячи программ от 350 тренеров.

Что еще есть в приложении:

счетчик калорий;

трекер воды;

статистика тренировок;

соревнования с другими пользователями;

сообщество тренеров.

Сервис работает по подписке. За доступ к урокам пользователи из России и СНГ платят 199 рублей в месяц, из других стран — $9,99. Есть пробная бесплатная неделя.

Для тренеров размещение на платформе бесплатное, но они проходят проверку. Motify берет на себя съемки программ и монтаж.

Тренеры получают вознаграждение в зависимости от просмотров их программ. По словам Гафурова, за последний месяц несколько преподавателей заработали от $700 до $1 тысячи.

Братья Цыценко и Руслан Гафуров в конце прошлого года покинули Mail.ru Group, в которую входит сервис доставки еды Delivery Club. На тот момент Андрей Цыценко был гендиректором, Сергей Цыценко — финансовым директором, а Руслан Гафуров — управляющим партнером Delivery Club.

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