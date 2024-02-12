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83% россиян заявили, что премия и зарплата увеличит их мотивацию на работе

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Для 71% россиян зарплата — главная мотивация для работы. Еще почти 30% ходят на работу ради общения с коллегами, а для 26% работа представляет собой возможность для расширения кругозора. Об этом говорится в исследовании «Работы.ру» и «СберПодбора», с результатами ознакомился RB.RU.

83% россиян заявили, что премия и зарплата увеличит их мотивацию на работе

Примерно четверть респондентов приходят на работу ради саморазвития. А 22% отметили, что их вдохновляет стремление проявить себя. Карьерное развитие мотивирует приходить на работу 13% участников исследования. 

Компенсацию питания отметили 5% россиян, а 2% выделили горящие дедлайны. А 14% работников мотивацию находят в обучении молодых сотрудников и в новых знакомствах. 

Более 80% респондентов заявляют, что премия и зарплата увеличит их мотивацию на работе. Для 39% россиян важны возможности профессионального и карьерного роста, а для 31% — гибкий график работы. Оплата обучения от работодателя — это сильная мотивация для 25% россиян. 

В исследовании участвовали более 3,6 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Фото на обложке: Unsplash

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