Разработан сервис для оценки мотивации сотрудников

Компания «Социальный код», создавшая платформу для оценки личности по соцсетям, выпустила новый продукт — сервис для руководителей, который поможет узнать мотивацию сотрудников.

Зарегистрироваться в сервисе. Ввести электронные почты сотрудников. Подождать, пока они пройдут тестирование. Посмотреть результаты в личном кабинете.

Выстроив систему мотивации, руководители увеличат производительность труда на 25%, что подтверждено исследованиями В. И. Герчикова российских компаний. разработчики HR Code

HR Code — система, которая позволяет определить, что мотивирует людей хорошо работать, как справляться с ошибками сотрудников и как их эффективно поощрять. На основании результатов тестов сервис выдает мотивацию работника, которая показывает, нужны ли ему деньги, уважение, карьерный рост или что-то еще. Система предлагает награду за хорошую работу — повышение зарплаты, бесплатное обучение, место на доске почета и так далее. Также она выбирает и возможное наказание — например, лишение премии или рутинные задачи.Чтобы узнать мотивацию команды, нужно пройти четыре шага:

Первая платформа «Социального кода» — cvcode.ru — предназначена для тех, кто ищет работу или сотрудников. Она позволяет создавать психологический портрет человека с помощью социальных сетей. Например, Всероссийский детский центр «Орленок» будет использовать платформу, чтобы проверять личность вожатых.



Фото на обложке: Shridhar Gupta/Unsplash