Новости
Партнеры
Разработан сервис для оценки мотивации сотрудников
Новости
Евгения Хрисанфова
Компания «Социальный код», создавшая платформу для оценки личности по соцсетям, выпустила новый продукт — сервис для руководителей, который поможет узнать мотивацию сотрудников.
Разработан сервис для оценки мотивации сотрудниковЕвгения Хрисанфова
HR Code — система, которая позволяет определить, что мотивирует людей хорошо работать, как справляться с ошибками сотрудников и как их эффективно поощрять. На основании результатов тестов сервис выдает мотивацию работника, которая показывает, нужны ли ему деньги, уважение, карьерный рост или что-то еще. Система предлагает награду за хорошую работу — повышение зарплаты, бесплатное обучение, место на доске почета и так далее. Также она выбирает и возможное наказание — например, лишение премии или рутинные задачи.
Чтобы узнать мотивацию команды, нужно пройти четыре шага:
Первая платформа «Социального кода» — cvcode.ru — предназначена для тех, кто ищет работу или сотрудников. Она позволяет создавать психологический портрет человека с помощью социальных сетей. Например, Всероссийский детский центр «Орленок» будет использовать платформу, чтобы проверять личность вожатых.
Чтобы узнать мотивацию команды, нужно пройти четыре шага:
- Зарегистрироваться в сервисе.
- Ввести электронные почты сотрудников.
- Подождать, пока они пройдут тестирование.
- Посмотреть результаты в личном кабинете.
Выстроив систему мотивации, руководители увеличат производительность труда на 25%, что подтверждено исследованиями В. И. Герчикова российских компаний.
Первая платформа «Социального кода» — cvcode.ru — предназначена для тех, кто ищет работу или сотрудников. Она позволяет создавать психологический портрет человека с помощью социальных сетей. Например, Всероссийский детский центр «Орленок» будет использовать платформу, чтобы проверять личность вожатых.
Фото на обложке: Shridhar Gupta/Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter