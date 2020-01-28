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Разработан сервис для оценки мотивации сотрудников

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Компания «Социальный код», создавшая платформу для оценки личности по соцсетям, выпустила новый продукт — сервис для руководителей, который поможет узнать мотивацию сотрудников.

Разработан сервис для оценки мотивации сотрудников
HR Code — система, которая позволяет определить, что мотивирует людей хорошо работать, как справляться с ошибками сотрудников и как их эффективно поощрять. На основании результатов тестов сервис выдает мотивацию работника, которая показывает, нужны ли ему деньги, уважение, карьерный рост или что-то еще. Система предлагает награду за хорошую работу — повышение зарплаты, бесплатное обучение, место на доске почета и так далее. Также она выбирает и возможное наказание — например, лишение премии или рутинные задачи.

Чтобы узнать мотивацию команды, нужно пройти четыре шага:
  1. Зарегистрироваться в сервисе.
  2. Ввести электронные почты сотрудников.
  3. Подождать, пока они пройдут тестирование.
  4. Посмотреть результаты в личном кабинете.
Выстроив систему мотивации, руководители увеличат производительность труда на 25%, что подтверждено исследованиями В. И. Герчикова российских компаний.
разработчики HR Code

Первая платформа «Социального кода» — cvcode.ru — предназначена для тех, кто ищет работу или сотрудников. Она позволяет создавать психологический портрет человека с помощью социальных сетей. Например, Всероссийский детский центр «Орленок» будет использовать платформу, чтобы проверять личность вожатых.

Фото на обложке: Shridhar Gupta/Unsplash

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