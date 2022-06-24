«Сбер» запустит программу мотивации разработчиков приложений

«Сбер» объявил о запуске программы мотивации разработчиков приложений для своих ассистентов. Создатели получат ежемесячную плату за каждое созданное приложение.
Программа начнет действовать с 1 июля и продлится до конца 2022 года, сообщается на сайте проекта.
Разработчики приложения для «Сбера» будут получать от 5 до 35 тысяч рублей за каждое созданное приложение. Конкретная сумма зависит от места, которое приложение займет в магазине SmartMarket. В рейтинге будут участвовать только те приложения, которые размещены в каталоге.
Обязательным условием участия в программе является оценка приложения не менее 4 баллов в SmartMarket и подключение специального сервиса SmartRating. Участник программы должен быть совершеннолетним.
Фото на обложке: FotograFFF /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 AppGallery: как опубликовать мобильное приложение в магазине Huawei
- 2 Свежий взгляд: 15 эко-приложений для вашего телефона
- 3 Топ-10 бесплатных приложений для деловых поездок
- 4 Как контролировать работу выездных специалистов с помощью мобильного приложения
- 5 «Большинство данных российских пользователей уже находятся на сервере компании»: что нужно знать о GetContact
ВОЗМОЖНОСТИ
24 июня 2022
30 июня 2022
30 июня 2022