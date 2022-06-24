«Сбер» запустит программу мотивации разработчиков приложений

«Сбер» объявил о запуске программы мотивации разработчиков приложений для своих ассистентов. Создатели получат ежемесячную плату за каждое созданное приложение.

Программа начнет действовать с 1 июля и продлится до конца 2022 года, сообщается на сайте проекта.

Разработчики приложения для «Сбера» будут получать от 5 до 35 тысяч рублей за каждое созданное приложение. Конкретная сумма зависит от места, которое приложение займет в магазине SmartMarket. В рейтинге будут участвовать только те приложения, которые размещены в каталоге.

Обязательным условием участия в программе является оценка приложения не менее 4 баллов в SmartMarket и подключение специального сервиса SmartRating. Участник программы должен быть совершеннолетним.

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