Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сооснователь «Моторики» Илья Чех покинул пост генерального директора компании

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сооснователь российского производителя киберпротезов «Моторика» Илья Чех покинул пост генерального директора компании. Его место занял Андрей Давидюк – председатель совета директоров «Моторики» и руководитель направления по работе с инвесторами.

Сооснователь «Моторики» Илья Чех покинул пост генерального директора компании

Об уходе с должности генерального директора «Моторики» Илья Чех написал в соцсети. Информацию также подтвердили в пресс-службе «Моторики».

«Сегодня “Моторика” переросла формат стартапа и трансформируется в международную компанию, которая кратно растет год от года. Поэтому будет лучше, если каждый сосредоточится на том, в чём он лучший», – отметил Илья Чех.

«Для меня легче простого придумать безумную идею и вдохновить команду на ее достижение, но операционная рутина для меня недостижимое искусство», – добавил сооснователь «Моторики».

Инженеры Илья Чех и Василий Хлебников основали «Моторику» в 2014 году. В 2015 году компания привлекла инвестиции от «Роснано», в капитал «Моторики» также вошел инвестор Андрей Давидюк, возглавив совет директоров компании и направление по работе с инвесторами.

При Давидюке в качестве руководителя направления оп работе с инвесторами «Моторика» привлекла 400 млн рублей от РФПИ и Дальневосточного фонда высоких технологий, отметили в пресс-службе компании. Средства направили на расширение дистрибуции в России, странах ШОС и ЕАЭС, Индии и Юго-Восточной Азии, а также на увеличение объемов производства и новые научно-технические разработки.

Илья Чех останется в команде «Моторики» и будет заниматься инновациями и научными разработками в должности директора по инновациям. Также он планирует начать работу в сфере космонавтики, потому что, как он отметил, «его цель в жизни – полет на Марс».

«Хочу очистить голову и сформировать стратегию, куда и как развивать нашу космонавтику, и весной приступим», – добавил Илья Чех.

Фото на обложке: RB.RU

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «В воспитании кнут не работает»: родители российских бизнесменов — о мотивации и правильных установках с детства
  2. 2 Британский стартап Vektor AI выходцев из «Яндекса» привлек $2,5 млн
  3. 3 Что сейчас помогает работникам сохранять продуктивность — исследование
  4. 4 Портфолио на Behance глазами работодателя: как его оформить, чтобы повысить шансы на успех
  5. 5 Когда и как стоит отказаться от дополнительной работы
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 ноября 2022

Олимпиада по программированию для школьников «Технокубок»

21 ноября 2022

Всероссийский конкурс «Start-up СПбГУ — 2023»

22 ноября 2022

HACK-the-ICE 4.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ