Сооснователь «Моторики» Илья Чех покинул пост генерального директора компании

Сооснователь российского производителя киберпротезов «Моторика» Илья Чех покинул пост генерального директора компании. Его место занял Андрей Давидюк – председатель совета директоров «Моторики» и руководитель направления по работе с инвесторами.
Об уходе с должности генерального директора «Моторики» Илья Чех написал в соцсети. Информацию также подтвердили в пресс-службе «Моторики».
«Сегодня “Моторика” переросла формат стартапа и трансформируется в международную компанию, которая кратно растет год от года. Поэтому будет лучше, если каждый сосредоточится на том, в чём он лучший», – отметил Илья Чех.
«Для меня легче простого придумать безумную идею и вдохновить команду на ее достижение, но операционная рутина для меня недостижимое искусство», – добавил сооснователь «Моторики».
Инженеры Илья Чех и Василий Хлебников основали «Моторику» в 2014 году. В 2015 году компания привлекла инвестиции от «Роснано», в капитал «Моторики» также вошел инвестор Андрей Давидюк, возглавив совет директоров компании и направление по работе с инвесторами.
При Давидюке в качестве руководителя направления оп работе с инвесторами «Моторика» привлекла 400 млн рублей от РФПИ и Дальневосточного фонда высоких технологий, отметили в пресс-службе компании. Средства направили на расширение дистрибуции в России, странах ШОС и ЕАЭС, Индии и Юго-Восточной Азии, а также на увеличение объемов производства и новые научно-технические разработки.
Илья Чех останется в команде «Моторики» и будет заниматься инновациями и научными разработками в должности директора по инновациям. Также он планирует начать работу в сфере космонавтики, потому что, как он отметил, «его цель в жизни – полет на Марс».
«Хочу очистить голову и сформировать стратегию, куда и как развивать нашу космонавтику, и весной приступим», – добавил Илья Чех.
Фото на обложке: RB.RU
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «В воспитании кнут не работает»: родители российских бизнесменов — о мотивации и правильных установках с детства
- 2 Британский стартап Vektor AI выходцев из «Яндекса» привлек $2,5 млн
- 3 Что сейчас помогает работникам сохранять продуктивность — исследование
- 4 Портфолио на Behance глазами работодателя: как его оформить, чтобы повысить шансы на успех
- 5 Когда и как стоит отказаться от дополнительной работы
ВОЗМОЖНОСТИ
20 ноября 2022
21 ноября 2022
22 ноября 2022