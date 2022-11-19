Сооснователь «Моторики» Илья Чех покинул пост генерального директора компании

Сооснователь российского производителя киберпротезов «Моторика» Илья Чех покинул пост генерального директора компании. Его место занял Андрей Давидюк – председатель совета директоров «Моторики» и руководитель направления по работе с инвесторами.

Об уходе с должности генерального директора «Моторики» Илья Чех написал в соцсети. Информацию также подтвердили в пресс-службе «Моторики».

«Сегодня “Моторика” переросла формат стартапа и трансформируется в международную компанию, которая кратно растет год от года. Поэтому будет лучше, если каждый сосредоточится на том, в чём он лучший», – отметил Илья Чех.

«Для меня легче простого придумать безумную идею и вдохновить команду на ее достижение, но операционная рутина для меня недостижимое искусство», – добавил сооснователь «Моторики».

Инженеры Илья Чех и Василий Хлебников основали «Моторику» в 2014 году. В 2015 году компания привлекла инвестиции от «Роснано», в капитал «Моторики» также вошел инвестор Андрей Давидюк, возглавив совет директоров компании и направление по работе с инвесторами.

При Давидюке в качестве руководителя направления оп работе с инвесторами «Моторика» привлекла 400 млн рублей от РФПИ и Дальневосточного фонда высоких технологий, отметили в пресс-службе компании. Средства направили на расширение дистрибуции в России, странах ШОС и ЕАЭС, Индии и Юго-Восточной Азии, а также на увеличение объемов производства и новые научно-технические разработки.

Илья Чех останется в команде «Моторики» и будет заниматься инновациями и научными разработками в должности директора по инновациям. Также он планирует начать работу в сфере космонавтики, потому что, как он отметил, «его цель в жизни – полет на Марс».

«Хочу очистить голову и сформировать стратегию, куда и как развивать нашу космонавтику, и весной приступим», – добавил Илья Чех.

Фото на обложке: RB.RU