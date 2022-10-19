«Моторика» разработала прототип интерфейса ИИ для управления бионической кистью

Российский разработчик роботизированных протезов «Моторика» создал прототип интерфейса ИИ для управления бионической кистью, рассказали в пресс-службе компании. Это первая система принятия решений, которая позволит «натурально» управлять каждым пальцем. Технология будет доступна для пользователей в 2023 году.
Разработчик создал новые датчики точной передачи движения мышц и сухожилий в систему принятия решений на основе искусственного интеллекта. Команды, отсылаемые протезу, будут формироваться на базе движений фантомной руки.
Благодаря инновации скорость отклика системы принятия решений сократится до 0,02 секунды от момента получения команды.
В испытании технологии уже приняли участие девять человек. Результаты позволят понять, удастся ли с помощью единой модели обучения описать всю вариацию сигналов управления между пилотами.
«Наша система управления на основе комбинации двух технологий из оптомиографии и искусственного интеллекта позволит реализовать управление протезом на основе естественных моторных команд конечности, вплоть до управления отдельными пальцами протеза» — рассказал о возможностях интерфейса руководитель направления человеко-машинных интерфейсов «Моторики» Михаил Синцов.
В прошлом году компания вошла в список лучших проектов номинации Wearable международного конкурса «Лига инноваций». Тогда разработчик предложил инициативу по развитию технологий протезирования.
Фото на обложке: UfaBizPhoto/Shutterstock
Фото в тексте: Пресс-служба «Моторики»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «В воспитании кнут не работает»: родители российских бизнесменов — о мотивации и правильных установках с детства
- 2 Почему мечта о крионике будет жить вечно
- 3 10 инновационных стартапов Тель-Авива
- 4 В Стэнфорде разработали экзоскелет, который адаптируется к походке пользователя
- 5 От заоблачных перспектив до полного провала: пять причин, почему медтех-стартапы обычно не доживают до пяти лет
ВОЗМОЖНОСТИ
19 октября 2022
21 октября 2022