«Моторика» разработала прототип интерфейса ИИ для управления бионической кистью

Российский разработчик роботизированных протезов «Моторика» создал прототип интерфейса ИИ для управления бионической кистью, рассказали в пресс-службе компании. Это первая система принятия решений, которая позволит «натурально » управлять каждым пальцем. Технология будет доступна для пользователей в 2023 году.

Разработчик создал новые датчики точной передачи движения мышц и сухожилий в систему принятия решений на основе искусственного интеллекта. Команды, отсылаемые протезу, будут формироваться на базе движений фантомной руки.

Благодаря инновации скорость отклика системы принятия решений сократится до 0,02 секунды от момента получения команды.

В испытании технологии уже приняли участие девять человек. Результаты позволят понять, удастся ли с помощью единой модели обучения описать всю вариацию сигналов управления между пилотами.

«Наша система управления на основе комбинации двух технологий из оптомиографии и искусственного интеллекта позволит реализовать управление протезом на основе естественных моторных команд конечности, вплоть до управления отдельными пальцами протеза» — рассказал о возможностях интерфейса руководитель направления человеко-машинных интерфейсов «Моторики» Михаил Синцов.

В прошлом году компания вошла в список лучших проектов номинации Wearable международного конкурса «Лига инноваций». Тогда разработчик предложил инициативу по развитию технологий протезирования.

Фото на обложке: UfaBizPhoto/Shutterstock

Фото в тексте: Пресс-служба «Моторики»