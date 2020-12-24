В приложении «Моя Москва» появился голосовой помощник

В мобильном приложении «Моя Москва» в тестовом режиме начал работать раздел «Голосовой помощник». Об этом Rusbase сообщили в столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Раздел тестируется на 10% пользователей приложения на устройствах с операционной системой iOS. С его помощью можно получить девять услуг. Среди них передача показаний счетчиков воды и электроэнергии, проверка наличия счетов за коммунальные услуги, отмена записи к врачу и проверка баланса лицевого счета «Москвенок».

«Голосовой помощник» функционирует на базе двух блоков. Первый отвечает за распознавание и синтез речи: робот слушает человека и преобразует его речь в текст. Далее нейронная сеть обращается к базе знаний, где находит нужную информацию.

Чтобы получить услугу, нужно озвучить вопрос в свободной форме, нажав на специальный значок. В ответ помощник отобразит на экране запрошенную информацию либо окно для получения услуги. В дальнейшем функционал будет расширяться, говорится в сообщении.

«Робот консультирует москвичей наравне с операторами. Сегодня он обрабатывает более 40% звонков, поступающих на горячие линии», — уточнила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Приложение «Моя Москва» появилось в начале 2019 года. Его можно загрузить на смартфоны на базе iOS, Android.

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