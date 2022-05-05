Облачный сервис для управления бизнесом «МойСклад» вышел на рынок Индии под новым брендом

Облачный сервис для управления бизнесом «МойСклад» вышел на рынок Индии с инвестициями в проект в размере $500 тысяч. В новой для себя стране сервис будет работать под новым брендом.
В Индии сервис «МойСклад» будет работать под брендом Kladana, рассказал RB представитель компании. Цены на услуги соответствуют российским и представлены в долларах США.
На первом этапе Kladana будет управляться и поддерживаться из России, затем компания планирует организовать местную команду службы поддержки. Сначала целевой аудиторией Kladana в Индии будут оптовые компании и небольшие производства, в течение трех месяцев сервис начнет работать с продавцами на маркетплейсах и владельцами интернет-магазинов.
В «МоемСкладе» подчеркнули, что выход на индийский рынок позволит им поддерживать темпы роста, диверсифицировать риски и получить опыт для улучшения своего продукта.
«К Индии мы с одной стороны подошли с какими-то готовыми наработками, как например перевод сервиса на английский язык, с другой — более осознанно, знали, какие критерии при выборе страны для нас важны в первую очередь», – отметил генеральный директор «МоегоСклада» Аскар Рахимбердиев.
По собственным данным, число пользователей «МоегоСклада» насчитывает более 2 млн – это компании и индивидуальные предприниматели. Оборот сервиса по итогам 2021 года вырос на 53% – до 800 млн рублей. Помимо России и Индии, «МойСклад» работает в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Украине и Белоруссии.
Фото на обложке: Sumit Saraswat /
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